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中央社

國軍官兵穿梭災區第一線 停休救援只為一個目標

中央社2018/08/27 22:07
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者游凱翔台北27日電）南台灣暴雨成災，數千官兵在災區穿梭、消毒，徒手撿拾牲畜屍體，第一線搜救將官受訪表示，許多官兵投入救援停止休假，為的就是在最短時間內協助災區復舊、防堵疫情擴散。

8月23日的暴雨襲擊南台灣地區，一度造成上千處積淹水、數百戶停電，甚至道路交通中斷；農損截至目前估計超過新台幣5億元，約140萬隻雞、50萬隻鴨、20萬隻鵝、7000頭豬死亡，防堵疫情擴散成為首要任務。

即便近日另一波大雨來襲，數千名官兵目前仍然在南台灣各地災區，涉水發放物資外，也協助民眾打掃、撤離及安置，確保民眾的安全，即便汗如雨下，一句怨言也沒有。

期間雨勢一度停歇、氣溫回升，為了擔心腐敗的家畜屍體造成疫情擴散，國軍扛起重責大任，身穿防護衣深入各地區的牲畜場址，在遍地的牲畜屍體中清理、消毒，徒手將腐敗、散發撲鼻臭味的牲畜屍體放進袋中，準備銷毀。

這次負責台南新化等21區域災防的陸軍裝甲564旅長吳松齡接受中央社訪問時說，這次他們的主要任務除了執行災害防救外，也協助地方政府執行鄉民撤離，以確保民眾生命安全；另外，也進行物資運送、兵力投入清運牲畜、消毒等作業，防範疫情擴散。尤其國中、國小即將開學，校園清理更是首要工作。

吳松齡在訪談過程中，談到官兵搜救的態度，除了感到驕傲外，也很感佩。他說，由於23日的降雨適逢小週末，不少官兵對於投入救援工作沒有半句怨言，甚至部分袍澤雖然家中也是受災戶，但都表達願意停休，並以任務為優先，在滿是泥濘、髒污的環境執行任務，讓他相當感動。

他說，這次降雨相當臨時，在機具、人員的調派上必須在短時間內有完善的規劃，第一階段的救災雖然在今天初步已告一個段落，但因又有雨勢來襲，所有的官兵都不敢掉以輕心，目前仍堅守在崗位上，等待下一次的出勤。

他強調，救災的過程雖然很辛苦，但受災戶一個微笑、一個謝謝，都會成為國軍弟兄最大的動力來源，雖然官兵身處在困苦的救災環境，但大家的目標都是一致的，就是盡全力在最短時間內，協助災區復舊。

除此之外，由於不少官兵清理牲畜屍體的照片在網路、各大媒體間放送，議題發酵後引起正反論辯，有退役軍人認為，消毒是應該的，但清運牲畜屍體不該是國軍的工作；也有官兵認為，每逢災難時國軍就會被當成「工具人」，但國難當前，應不分你我，努力讓災區復舊。

一名軍中的中階幹部接受中央社訪問時說，他理解清運家畜屍體的工作讓外界、基層有很多不同的聲音，因為以他過去的經驗，防護衣只能防堵細菌、病媒蚊，但不能完全過濾腐敗的臭味，加上近日氣溫稍微回升，場址的味道可想而知。

他認為，大家都說要以同理心相待，但不應只是對軍人的同理心，而是對整個社會的同理心，軍人同樣來自社會，災難當前，應該要有更多的互相，而不是製造更多對立；他說，許多人認為國軍成了農民的工具人，但對前線官兵來說，理由很簡單，只有「防堵疫情擴散」一個理由。

另一名國防部官員受訪時也認為，地方政府在人力有限的情況下，國軍有可能只在現場消毒，卻任由牲畜屍體發臭腐敗、隨著大水漂流嗎，「這是不可能的」；他反問，如果國軍這時不站出來，誰還能站出來。

前陸軍裝甲542旅長、曾參與八八水災救援的備役少將于北辰接受中央社訪問時表示，當年八八水災同樣造成大量牲畜死亡，國軍投入大量人力清運牲畜屍體的理由，不是替農民當廉價勞工，而是在第一時間減少疫情爆發的機率。

但于北辰說，所謂的清運牲畜屍體，應該是將這些牲畜屍體暫時遠離人群，但不代表包括「銷毀屍體」等後續作業，因為屍體的處理是農委會的職責，包括使用特殊的密閉式垃圾車、疾病控管等，這些都是國軍缺乏的專業能力，必須要由專業單位處置。

于北辰指出，當年八八風災結束後，救災單位曾向上級建議研擬相關的標準作業程序（SOP），但事隔多年，以「後見之明」看來，仍在重演當年的爭議，呼籲政府應訂定一套作業程序、各司其職。

國防部指出，統計截止至昨天止，這次曾參與協助清運牲畜屍體的官兵共有570名，除了實施勤前心理及衛生教育外，事後也會辦理相關作業，持續輔導官兵心緒。（編輯：張良知）?1070827?

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