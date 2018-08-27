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中央社

極端天氣影響 英國食品價格料漲5%

中央社2018/08/27 22:11
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者戴雅真倫敦27日專電）智庫的研究顯示，由於英國今年的極端天氣，未來幾個月內肉價、菜價及乳製品的價格預料會上漲「至少5%」。

英國廣播公司（BBC）報導，根據英國智庫「經濟和商業研究中心」（CEBR），英國在今年初經歷的酷寒，以及夏季的酷暑極端天氣，導致英國每戶人家每個月必須額外支出約7英鎊（約新台幣280元）購買食品。

經濟和商業研究中心表示，英國今年6、7、8月經歷破紀錄高溫，導致乾旱與農作物歉收，加上先前冬季遭遇號稱「東方野獸」、來自西伯利亞的寒流，都影響農作物生產，使農產品價格攀升。

蔬菜批發價在3月至7月大幅攀升，其中洋蔥上漲41%、生菜漲61%，製作麵包需要的小麥則漲20%，草莓漲28%，胡蘿蔔更上漲80%。

此外，由於炎熱天氣影響牧草生長，乳製品產量連續11週下滑，農場交貨價格的奶油從3月以來漲了24%。

炎熱天氣也影響豬隻繁衍，仔豬價格上漲8%。經濟和商業研究中心表示，紅肉價格短期內將會下跌，這是因為畜牧場比往常更早將牲畜售出，以減輕牧場負擔，但長期而言，肉品價格將會攀升。

經濟和商業研究中心說，2018年夏天是英國有史以來最炎熱的幾個夏天之一，從4月以來就一直高於往年溫度，部分地區經歷超過50天乾旱。「雖然炎熱天氣吸引大家出來燒烤，但是燒烤的食物，和手中拿著的飲料都紛紛漲價。」

根據推估，批發價上漲預估每週讓消費者多支出4500萬英鎊（約新台幣18億元），平均每戶每週1.79英鎊。不過，經濟和商業研究中心表示，消費者大概需要18個月，才能完全感受到漲價的衝擊。

經濟和商業研究中心表示：「對於紅酒迷來說也有壞消息，由於法國產酒區諸如波爾多（Bordeaux）、香檳（Champagne）和康涅克（Cognac）遭遇冰雹災害，產量減少百萬瓶。」

英國農業和園藝發展局（AHDB) 先前也警告，受到天氣影響，畜產品與蔬菜價格「直到明年春天前將持續攀升」。（編輯：郭中翰）1070827

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