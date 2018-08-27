朋程下半年營運可望優去年同期 拚3年內車用二極體市

車用二極體大廠朋程 (8255-TW) 今 (27) 日召開法說會，總經理吳憲忠表示，今年下半年可望略優於去年同期，且在匯率好轉之下，也有機會優於上半年；他並指出，目標 3 年內，在全球車用二極體的市占率將提升至 65%，較目前 52-53% 增加逾 10 個百分點。

吳憲忠指出，車用二極體市場因技術門檻較高，其他競爭者較難進入，目前朋程車用二極體全球市占率約 52-53%，在歐洲市場持續擴充之下，未來 3 年內可望提升至 65%。

不過，近年電動車蓬勃發展，電池取代發電機，二極體恐退出市場，吳憲忠認為，電動車要完全取代汽車還是有難度，除成本外，充電站不足、電池安全技術等，都是尚待解決的問題，看好未來 5-10 年市場仍以油電混合車為主，整流二極體市場仍可持續成長。