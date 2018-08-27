荷蘭20年謀殺懸案 男嫌西班牙引渡庭應訊

（中央社海牙27日綜合外電報導）涉嫌犯下1998年殘酷強暴殺害荷蘭少年的生存專家，今天在西班牙出庭。本案是荷蘭歷來最大規模謀殺調查之一。
55歲的布瑞希（Joseph Brech）涉嫌於20年前的8月9日，在荷蘭南部林堡省（Limburg）的夏令營中謀殺年僅11歲的維斯塔潘（Nicky Verstappen），昨天在西班牙巴塞隆納（Barcelona）附近被捕。布瑞希當年任職那個營地。
維斯塔潘的遺體於失蹤一天後在營地附近被發現，當局後來證實他生前曾遭性侵。
警方當年曾經展開大規模搜索，事件受到荷蘭媒體和民眾密切關注，不過一直未能將凶手繩之以法。直到今年稍早展開先進DNA鑑定，當局才鎖定布瑞希。
加泰隆尼亞高等法院發言人指出，布瑞希今天由西班牙警方押解至格拉諾列爾斯（Granollers）出庭，將就引渡請求做出裁定的馬德里高等法院法官，以視訊方式審訊。
維斯塔潘家屬的發言人、荷蘭記者伏里斯（PeterR. de Vries）發推文表示：「家屬如釋重負，天理昭彰。」
荷蘭警方昨天深夜發聲明表示，布瑞希落網「多虧一名目擊者最近幾天在媒體上看到布瑞希的照片後認出他」。
西班牙警方今天在聲明中指出，布瑞希昨天下午外出砍柴的時候，在距巴塞隆納約50公里的特索爾堡（Castelltercol）山區被捕。
他被捕時，警方起獲包括釣竿、一本介紹可食用野生植物的書、電池和脫水食物等大量生存裝備。
西班牙警方公布的照片可見到，從背後被戴上手銬的布瑞希臉朝下，躺在土路上，警察在旁戒護。
由於追訴期限即將屆滿，警方於今年稍早呼籲超過2萬名男子提供DNA樣本，協助警方查緝凶手。
新數位技術協助警方利用維斯塔潘衣物上殘跡，在2008年確認嫌犯的DNA指紋，但一直未找到凶手。
今年稍早，居住在現場附近的大約1萬6000名男子主動交出DNA樣本協助調查。謀殺案發生時35歲的布瑞希，並未主動交出DNA，但當年他曾以目擊者身分接受詢問，警方開始起疑。
布瑞希家屬4月通報他失蹤時，荷蘭和法國警方對他位在法國東部佛日（Vosges）地區的小木屋進行搜索，並在布瑞希私人物品上找到DNA痕跡，比對後與現場跡證完全符合。當局於6月12日對他發布全歐洲通緝令。（譯者：何宏儒/核稿：劉學源）1070827