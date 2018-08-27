荷蘭20年謀殺懸案 男嫌西班牙引渡庭應訊

（中央社海牙27日綜合外電報導）涉嫌犯下1998年殘酷強暴殺害荷蘭少年的生存專家，今天在西班牙出庭。本案是荷蘭歷來最大規模謀殺調查之一。

55歲的布瑞希（Joseph Brech）涉嫌於20年前的8月9日，在荷蘭南部林堡省（Limburg）的夏令營中謀殺年僅11歲的維斯塔潘（Nicky Verstappen），昨天在西班牙巴塞隆納（Barcelona）附近被捕。布瑞希當年任職那個營地。

維斯塔潘的遺體於失蹤一天後在營地附近被發現，當局後來證實他生前曾遭性侵。

警方當年曾經展開大規模搜索，事件受到荷蘭媒體和民眾密切關注，不過一直未能將凶手繩之以法。直到今年稍早展開先進DNA鑑定，當局才鎖定布瑞希。