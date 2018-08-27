鄭兆村表現失常 亞運男子標槍名列第5

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達27日電）被視為今年亞運奪金大熱門的亞洲標槍紀錄保持人鄭兆村，今天在雅加達—巨港亞運田徑男子標槍決賽表現失常，僅擲出事與願違的79公尺81，名列第5做收。

鄭兆村在去年台北世界大學運動會，擲出91公尺36的亞洲紀錄，讓他成為台灣田徑界最耀眼的明星運動員，今天他在首擲繳出79公尺81，接下來每況愈下，最後2擲直接踩出界外（算失敗），連成績都不想看。

賽後鄭兆村一邊搖著頭，一邊說：「如果可以踩，我應該會全踩吧」。問他究竟發生了什麼事，他也說不上來，「不知道，整個動力就不對了，從前面就不對了」。