德國極右派揚言追殺外國人 梅克爾譴責

包括小型報「畫報」（Bild）在內的數家德國全國性媒體報導，部分示威者朝著他們認為顯然是移民的人，高喊「我們是人民」和「滾開」等口號。

極右派運動組織「歐洲愛國者抵制西方伊斯蘭化」（PEGIDA）昨天在德東城市肯尼茨（Chemnitz）舉行約800人參與的集會活動，結果場面陷入混亂，迫使警方召喚增援部隊後，PEGIDA呼籲，今天連續第2天發動示威。

經常報導極右派新聞的自由記者格魯納特（Johannes Grunert）對明鏡周刊網站（Spiegel Online）表示，他目睹部分抗議人士拿瓶子攻擊看起來像外國人的民眾。

梅克爾（Angela Merkel）的發言人塞柏特（Steffen Seibert）表示：「我國絕不容許這類聚眾滋事的集會、追殺看來像來自不同背景的民眾，或是企圖在街上散播仇恨等作法。」他強調，德國政府強烈譴責暴力抗議活動。

被問到極右派的德國另類選擇黨（AfD）一名國會議員似乎號召自組自衛隊時，塞柏特警告說，在憲政民主國家，執行正義的工作是由司法體系負責。

對於大多來自男性示威者的仇視外國人暴力行動，德國輿論越來越憤慨。在PEGIDA支持者今天預定展開集會的數小時前，左傾維權人士呼籲，同一天在肯尼茨發起反制抗議。（譯者：陳宜君/核稿：林治平）1070827