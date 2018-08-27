南市議員關切災後處理　希望補助從速從寬

0823豪雨不僅造成台南市許多地區積淹水、民眾家園損毀，更重創南台灣農業，許多市議員相當關心市府災後的相關措施及善後處理。台南市代理市長李孟諺27日回應，市府相關局處，包括環保局、衛生局、社會局、財稅局與農業局等都有相關的措施、補助與稅捐減免。

環保局方面，除了各區之間會相互支援，確保環境清理及整理，同時密切加強防疫作業；衛生局指出，已發放消毒水給2萬多戶的淹水戶。而社會局表示，此次水患造成許多家戶淹水，已宣導請家中有淹水的民眾儘量在10天向各區公所申請，以免因水痕消失無法舉證而損失權益。

民眾向公所申請後，公所即派員進行勘查及認定補助資格，並協助民眾辦理。目前對於淹水達50公分以上的家戶，除行政院補助每戶2萬元外，市政府也補助每戶5000元，合計每家戶可領取到2萬5000元的補助。而對於弱勢戶，社會局會視情況另以民間資源協助。

農業局表示，這次的災害總損失估計大約有1億多萬元，截至目前還繼續查報當中；另針對家畜禽因淹水死亡者，已於26日晚上完成所有水災畜禽屍體處理工作，受災牧場計有136場，畜禽84萬餘隻，讓受災的畜牧業者可以盡速清理牧場，漸漸恢復正常養殖及生產。

農業局說，8月25日行政院農業委員會公告本市為辦理農業天然災害現金救助及低利貸款地區，請符合受災救助資格之農(漁)民，儘速向於受災地區公所提出申請（例假日照常受理、攜帶之文件請洽區公所），受理期限自107年8月26日起至9月4日(週二)止。

在農業天然災害救助部分，將依災情統計及現場勘查結果評估損失嚴重，由農委會公告，辦理現金救助及低利貸款地區。 農田受災救助，係農田遭受水災致流失及沖積砂土埋沒而無法耕種者，每戶農田受災面積應達○．○五公頃以上；其流失每公頃最高發給臺幣十萬元，埋沒每公頃最高發給新臺幣五萬元。

魚塭受災救助，係指魚塭遭受水災致流失、埋沒或塭堤崩塌，無法養殖者，埋沒面積應達○．○五公頃以上，塭堤崩塌應達六立方公尺以上；其流失每公頃最高發給新臺幣十萬元，埋沒每公頃最高發給新臺幣五萬元，塭堤崩塌每立方公尺最高發給新臺幣三百元。但塭堤崩塌者每戶最高以新臺幣二萬五千元為限。

財政稅務局特別提醒，申請災害損失減免的稅目包括國稅局負責的所得稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、及地方稅的房屋稅、地價稅、使用牌照稅及娛樂稅等共8種稅。如受災損失達減免標準者，可在災害發生後於各稅目規定期限內，檢具損失清單及證明文件向所在地之稅捐稽徵機關申報災害損失。相關訊息可至財政部稅務入口網(https://goo.gl/miucTB)點選各項稅目，線上辦理減免。

此外，為方便受災戶申請，特別於全功能服務櫃檯增設「受理災害減免」服務單一窗口受理申請，若同時涉及國稅部分，該局亦會通報國稅局。