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中央社

駐韓代表石定退休 感謝華僑多年支持

中央社2018/08/27 22:53
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者姜遠珍首爾27日專電）即將退休返國的中華民國駐韓代表石定今天晚間出席由南韓華僑界舉辦的歡送晚宴，他表示，退休後將回歸家庭，十分感恩旅韓華僑多年來一直支持和擁護中華民國。

石定曾先後在漢城明洞中華民國大使館擔任政務參事、在首爾光化門駐韓國台北代表部擔任代表。他出席由漢城華僑協會會長李寶禮主持的餞行晚宴時，闡述42年的外交生涯。

他說：「自民國65年2月考進外交部，迄今從事外交工作達42年，感謝旅韓華僑對本人使韓任內的支持和鼓勵，這份知遇之情，將永生難忘。」

石定表示，返國退休後，將回歸家庭，但十分感念南韓華僑界對他的情誼及知遇之情。

李寶禮在致詞時感謝石定過去4年來，在韓國為台灣拓展國際地位所做的努力。他說，石定與韓國國會與國會友台小組成員關係良好，並積極與韓國政府往來，維持友好的外交關係，如今要離開首爾感到依依不捨。

李寶禮說：「石定駐韓以來，風塵僕僕走遍韓國各個角落，體察僑情，不怕辛苦；不論是在僑務、僑教方面，任勞任怨、團結僑胞、不遺餘力。」

石定退休返國後，曾在釜山辦事處擔任過處長的中華民國駐馬紹爾群島大使唐殿文將於9月6日抵韓履新。

參加今晚餞行晚宴的包括中華民國僑務諮詢委員叢湧滋、釜山華僑協會會長王錫山、忠清道華僑協會聯誼會總會長高祿陞、大邱華僑中學董事長孫寶忠、漢城華僑中學校長于植盛、漢城華僑小學校長王德祥、韓華志工會會長成益昌等人，以及駐韓代表部副代表易志成及各部會組長和秘書等180人參加。（編輯：高照芬）1070827

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