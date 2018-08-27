駐韓代表石定退休 感謝華僑多年支持

（中央社記者姜遠珍首爾27日專電）即將退休返國的中華民國駐韓代表石定今天晚間出席由南韓華僑界舉辦的歡送晚宴，他表示，退休後將回歸家庭，十分感恩旅韓華僑多年來一直支持和擁護中華民國。

石定曾先後在漢城明洞中華民國大使館擔任政務參事、在首爾光化門駐韓國台北代表部擔任代表。他出席由漢城華僑協會會長李寶禮主持的餞行晚宴時，闡述42年的外交生涯。

他說：「自民國65年2月考進外交部，迄今從事外交工作達42年，感謝旅韓華僑對本人使韓任內的支持和鼓勵，這份知遇之情，將永生難忘。」