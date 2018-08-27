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中央社

櫻桃小丸子漫畫家癌逝 電視動漫持續播

中央社2018/08/27 22:51
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者楊明珠東京27日專電）今天傳出日本人氣漫畫「櫻桃小丸子」作者櫻桃子已於15日病逝，讓許多粉絲都感到震驚、難過。從1990年起就播放櫻桃小丸子電視節目的富士電視台表示，節目會持續播放。

櫻製作公司的官網以公司全體同仁的名義發出通知：「櫻桃子已於平成30年（2018年）8月15日晚間8時29分因乳癌長眠。」

櫻桃子（本名三浦美紀）的漫畫作品，改編成同名的動畫於日本時間每週日晚上6時在富士電視台播放。今天得知櫻桃子病逝的噩耗後，富士電視台以節目全體工作同仁的名義發出聲明：「我們很喜歡、很喜歡的櫻桃子老師去天國了。很希望能再與櫻桃子老師一起思考新的故事和有趣的故事發展，但老師未免走得太快了，我們全體工作同仁都很悲傷。」

這份聲明還寫道：「動畫櫻桃小丸子節目從開播至今已經29年。工作人員中有的從一開播就參與。每天在製作節目的過程中又笑、又哭的，能工作得很愉快，都是因為有櫻桃子老師的眷顧。今後我們工作人員會一邊感受櫻桃子老師在天國看著我們，一邊製作有趣的小丸子（節目）。」

富士電視台的動畫櫻桃小丸子節目下回是在9月2日播出。

櫻桃子於1965年生於靜岡市清水區（以前稱清水市），1984年就讀靜岡英和學院短期大學（現在的靜岡英和學院大學短大部）時，推出作品「我教你，要感謝！」（暫譯）。

1986年她的代表作「櫻桃小丸子」開始在少女漫畫雜誌Ribon（集英社出版）連載。櫻桃小丸子系列共銷售3200多萬本，深受男女老少喜愛。

漫畫「櫻桃小丸子」是作者櫻桃子以自己的少女時代為藍本，描寫小學3年級的女孩「小丸子」的故事，內容還寫進歌手西城秀樹、山本琳達等1970年代中期的社會現象，並描寫小丸子具有個性的家族、小丸子與同學的互動等。1989年這部漫畫榮獲講談社漫畫獎少女單元獎。

1990年富士電視台開始播放動畫櫻桃小丸子，曾締造最高收視率39.9%（關東地區）的佳績。此外，櫻桃子負責作詞的櫻桃小丸子主題曲「大家來跳舞」CD銷售逾160萬張，榮獲第32屆日本唱片大賞等多項獎。

櫻桃子的其他作品有「神的力量」、「可吉可吉」等。她的散文作品，像是1991年起連續2年發行「桃子罐頭」銷售268萬本、「猴子馬戲團」銷售180萬本。

聽聞櫻桃子的噩耗，54歲的知名作家吉本芭娜娜發聲明說：「櫻桃子是和我共度青春的人，雖知道櫻桃子與病魔奮鬥，但因常收到櫻桃子充滿活力感的信，以為櫻桃子會痊癒的。現在有一股難以言喻的難過感，真的很遺憾。身為友人，很感謝櫻桃子帶給我很多快樂的回憶。在我們的時代，她帶來了小丸子、可吉可吉，真的很感謝。」

79歲的日本知名漫畫家千葉徹彌表示，約30年前在一場漫畫獎的頒獎典禮上結識櫻桃子時，覺得她很開朗活潑，就像是櫻桃小丸子漫畫中跳出來的人物。她把自己孩童時代的體驗結合流行的元素編織成故事，寫實又幽默，獲得讀者的共鳴。

千葉說：「櫻桃子不僅是漫畫，推出的散文、插畫也很精彩。原本期待她今後能更好好發揮的，她的去世，對日本的漫畫界而言，是一大損失。真的很可惜、很遺憾。」

擔任電視動畫「櫻桃小丸子」主角小丸子聲優（配音員）的TARAKO很難過地表示，櫻桃子走得太快了，一直沒能見到櫻桃子，所以心目中櫻桃子的形象一直是很小、很可愛、笑容滿面的。

TARAKO還說，今後唯有努力把櫻桃子老師的分身、小學3年級女童（小丸子）角色的音配好，櫻桃子老師對她來說，是個大恩人。（編輯：郭中翰）1070827

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