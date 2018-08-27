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新一波西南氣流　南市災防辦維持二級一階開設

記者陳聖璋/台南報導2018/08/27 23:59
▲「0822豪雨應變處置作為報告」第八次工作會議。(圖/台南市政府提供)
▲「0822豪雨應變處置作為報告」第八次工作會議。(圖/台南市政府提供)

台南市代理市長李孟諺27日晚間主持「0822豪雨應變處置作為報告」第八次工作會議時宣布，災防辦維持二級一階開設。李孟諺表示，雖雨勢已減緩，但除需清理家園及復原重建外，又要面對新一波的西南氣流所帶來的豐沛雨量。

李孟諺指出，本次0822豪雨災害應變中心開設進入第六天，應變值勤時間超過一百個小時，是合併後應變時間最久的一次。李孟諺說，現在是兩面作戰，目前工作重點是清理家園及復原重建，又要面對新的一波西南氣流帶來豐沛雨量，所以應變中心仍要持續開設，繼續高度戒備不能鬆懈。

成大氣象中心說，27與28兩日受低壓帶及西南氣流影響，中南部及東南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨，尤其南部有局部豪雨以上等級的降雨機率。另依定量降雨預報顯示，27日晚間八時至明日上午八時，12小時累積雨量平地為50-150毫米，山區為50-110毫米，短時強降雨強度較823水災低。

水利局報告指出，北門區玉港里積水已於27日凌晨退水，真理大學則尚未退水，已調度9台移動式抽水機及國軍抽水機40台協助抽水。此外，含中央26台及其他縣市19台共45台抽水機仍持續待命中，以因應西南氣流。

李孟諺在會議上已責成環保局、民政局及工務局等相關局處，持續加強後續家園清理、淤泥清除及路面坑洞、路樹扶正、路燈修復等工作，請加快腳步辦理，讓市容早日恢復原有的風貌。

關鍵字豪雨雨量台南豪雨真理大學
議員關切災後處理　望補助從速從寬民怨四起　賴清德再下嘉義勘災

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