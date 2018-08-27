新一波西南氣流　南市災防辦維持二級一階開設

台南市代理市長李孟諺27日晚間主持「0822豪雨應變處置作為報告」第八次工作會議時宣布，災防辦維持二級一階開設。李孟諺表示，雖雨勢已減緩，但除需清理家園及復原重建外，又要面對新一波的西南氣流所帶來的豐沛雨量。

李孟諺指出，本次0822豪雨災害應變中心開設進入第六天，應變值勤時間超過一百個小時，是合併後應變時間最久的一次。李孟諺說，現在是兩面作戰，目前工作重點是清理家園及復原重建，又要面對新的一波西南氣流帶來豐沛雨量，所以應變中心仍要持續開設，繼續高度戒備不能鬆懈。