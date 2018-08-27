網傳刪貼文頻率變多 臉書：技術問題已解決

（中央社記者江明晏台北27日電）有網友反映，臉書近期「下架」貼文或回應的頻率增加，對此，臉書今天回應，這兩天遭遇技術問題，導致有些用戶貼文被移除，已解決問題。

網路傳言，在臉書社群網站的貼文或回應，近期被刪除的頻率疑似增加，特別是和政治有關的言論，質疑下架機制出現黑手。

臉書今天回應：「臉書在這兩天遇到了一個技術問題，導致有些用戶的貼文被移除。我們已經解決了問題，很抱歉造成用戶的不便。」

臉書刪除貼文是根據「社群守則」，臉書今年發布新的社群守則，定義仇恨言論、霸凌等不當網路內容，讓規範更透明、明確，方便用戶遵守，當用戶違反規定時，也會收到相關資訊告知封鎖原因，部分情形還提供申訴管道。