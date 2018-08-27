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中央社

網傳刪貼文頻率變多 臉書：技術問題已解決

中央社2018/08/27 21:39
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北27日電）有網友反映，臉書近期「下架」貼文或回應的頻率增加，對此，臉書今天回應，這兩天遭遇技術問題，導致有些用戶貼文被移除，已解決問題。

網路傳言，在臉書社群網站的貼文或回應，近期被刪除的頻率疑似增加，特別是和政治有關的言論，質疑下架機制出現黑手。

臉書今天回應：「臉書在這兩天遇到了一個技術問題，導致有些用戶的貼文被移除。我們已經解決了問題，很抱歉造成用戶的不便。」

臉書刪除貼文是根據「社群守則」，臉書今年發布新的社群守則，定義仇恨言論、霸凌等不當網路內容，讓規範更透明、明確，方便用戶遵守，當用戶違反規定時，也會收到相關資訊告知封鎖原因，部分情形還提供申訴管道。

臉書香港及台灣公共政策總監陳澍先前則表示，社群守則是全球統一性規範，臉書是跨國公司，很難根據各國不同民情或法規，單獨訂定守則；不過，臉書在設計社群守則上，也有把台灣用戶的想法反映在守則。

至於刪除貼文機制為何，臉書亞太區內容公共政策經理哈拉瑞（Simon Harari）先前接受中央社專訪時表示，臉書透過技術和社群檢舉的混合方法，找出違規內容，這些檢舉會交由社群營運團隊（CommunityOperations team）進行24小時全年無休的審查，團隊涵蓋40種語言人才，包括中文(國語、廣東話等語言)，臉書也運用各種技術來優化審查過程。

哈拉瑞指出，目前臉書有7500位內容審查人員，較去年同期增加40%，負責審查檢舉的社群營運團隊整體約1萬5000人，且持續擴編，預計今年底將達到2萬人。(編輯：陳永昌)1070827

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