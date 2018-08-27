傳蘋果今年新機維持iPhone X設計 平價版有多

（中央社舊金山27日綜合外電報導）消息人士透露，蘋果公司即將推出的3款新iPhone幾乎全維持去年iPhoneX無邊框設計，作法如過往推出小改版的「S系列」年份。其中旗艦版採6.5吋螢幕，是歷來最大尺寸iPhone。

彭博引述知情人士報導，蘋果公司（Apple Inc.）計畫9月發表3款新iPhone，除2款是升級版的iPhone X，分別採用6.5吋和5.8吋有機發光二極體（OLED）螢幕，另有1款平價版採用6.1吋LCD螢幕，外觀和iPhone X相似。

消息人士表示，這3款新機不會像去年的iPhone X或2014年的iPhone 6採用全新設計，因此部分內部人士視今年為推出小幅改版iPhone S系列的年份。蘋果計畫明年再推出改版更明顯的iPhone。