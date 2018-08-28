機器人教英文　TutorABC：不用AI老師會被取代

20周年慶祝會上，劉彥谷大方分享，藉由AI技術和大數據，能夠自動記錄每堂課學員的反應，記下課程喜好度和精準度，為了就是讓受教者能夠接受到量身訂製的課程，「我們公司一直在做線上教育，不是單單只把教學搬到網路上，而是在運用這些數據做更多採集，尤其是學生反饋和評分。」

在線教育平台TutorABC歡慶20周年，日前在南港展覽館席開百桌同歡，董事長楊正大博士現身分享20年來心路歷程，還特別邀請到首位公民AI機器人蘇菲亞，宣布蘇菲亞將成為TutorABC首位AI老師；行銷副總經理劉彥谷表示，公司很早就將AI技術運用在教學，主要是在內容打造跟數據分析，認為「不用AI的老師，將來一定會被取代。」



▲行銷副總經理劉彥谷表示，未來也將致力於AI技術的發展，讓線上教育課程更為個性化。（圖／品牌提供）

TutorABC每年提供超過3000萬堂英語線上課程，在全球服務超過1.8億人次，在台灣有百萬人次，中國大陸也有數十萬名學員；劉彥谷表示，線上課程有分12個級別，平均學員1周上3堂課，所有學員只要認真上課，1年之內就會提升1至2個級別，「有學員只花半年就從只會單字溝通到能代表公司參加國際商業會議。」

劉彥谷表示，台灣英語教育比較像是填鴨式教育，即便國人英語好，但多半都擅長讀寫，口說上表達也比較害羞不敢講，因此TutorABC希望鼓勵學員開口，以此為重要指標；加上「DCGS動態課程系統」（Dynamic Course Generation System），上完課都可以對同學、顧問、教材評分，「下次就改掉學員不喜歡的課程，同時多配合學生喜好，提供個性化課程，能夠越上感受越好。」



▲董事長楊正大博士大方現身，開心AI機器人蘇菲亞合照。（圖／品牌提供）

「AI在教育中扮演的角色是讓學習更有效，DCGS動態課程系統則會做到更極致的個性化課程」劉彥谷解釋，公司今年4月時投入人臉辨識系統，藉此可以監測學員上課的表情、反饋和情緒，就可以透過DCGS動態課程系統量身定制課程。

針對個性化和規模化如何互不衝突，反而制衡？劉彥谷表示，以前要有一對一專屬課程，就會要付出很高成本，因此要做到個性化課程，就需要倚靠AI和大數據的技術，根據系統排課、分析，這也是現在攜手蘇菲亞AI機器人的原因，劉彥谷表示：「AI機器人是好助教，也是好老師」，將海量的教學資源投入AI機器人當中，就能判別出更多的學習需求，增進雙向合作。

劉彥谷表示，過去3年學員數和營收都是以200%成長率在擴張，未來期望能夠透過AI和大數據讓更多人能夠接觸到在線教育的便利和實用性。「如果只是把教育從線下搬到網路上，那沒有意義，只是把網路攝影機取代面對面而已，線上教育做到個性化，才是最大核心。」



▲金曲歌后彭佳慧，也受邀到場獻聲演唱。（圖／品牌提供）



▲「輝煌二十，從心出發」TutorABC 20周年盛典晚宴，眾星雲集熱鬧非凡！（圖／品牌提供）