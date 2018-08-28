影／五月天和10萬歌迷為他慶生　這個推出來傻眼了

正當五月天和黃渤合唱〈傷心的人別聽慢歌〉時，台下有觀眾對黃渤大喊「生日快樂」，隨即全場意會並大合唱「生日快樂歌」為他慶生，其間怪獸和瑪莎更突然推出生日蛋糕，令黃渤又傻眼又是感動不已，他以為唱生日快樂歌已經足夠了，沒想到五月天還特地為他準備蛋糕。黃渤還透露唱歌是他從小的夢想，也表示因為五月天才能在鳥巢唱歌，生日願望則是希望未來能在鳥巢開演唱會，並且邀請五月天當嘉賓。

「華人第一天團」五月天的《人生無限公司》巡演，24、25、26日一連三天征集30萬社員於北京鳥巢「打卡上班」，唱到107場，終於迎來演唱會串場電影裡，飾演「黃長官」的黃渤到來，就這麼湊巧，26日剛好就是他的44歲生日，全場更齊聲大唱「生日快樂」歌，讓黃渤感動不已。

這時阿信也表示，希望未來五月天拍電影能邀到黃渤當導演，黃渤則回應「五月天有這麼多粉絲，為什麼不答應呢！」隨即現場十萬觀眾齊喊「生日快樂」，接著黃渤便和阿信合唱《一齣好戲》的主題曲〈當每顆星星〉，令黃渤度過一次難忘的生日。



▲▼五月天幫黃渤圓了在鳥巢「開唱」的夢。（圖／相信音樂，2018.08.27）

當演唱會進入尾聲，五月天感嘆不知不覺快要邁向這趟旅行的終點有點依依不捨，怪獸說：「今天還是一樣很興奮，在鳥巢最後一場、最後一天，最難面對，不知下一次何時回到這，希望不要留下任何遺憾，把想要講的話和想唱的歌都唱完。」

阿信則是感謝所有歌迷對五月天的照顧，以及21年的相伴，他說：「要怎麼報答你們了，也許只能用音樂，寫出更多更好的歌，陪你們長大，陪你們結婚，陪你們工作，陪你們失戀，陪你們變老，在未來80歲能夠再回到鳥巢。」



▲110萬人共同陪伴五月天一起達成，五度歸巢，見證11場鳥巢開唱記錄。（圖／相信音樂，2018.08.27）