房市／高房價、小宅夯？　三房才是自住的真愛

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去景氣好時，投資需求旺盛，新案以小坪數產品銷售速度最快，而統計發現近年小宅的成交比例出現下滑狀況，可能與當前房市自住當道，投資需求不振有關係，自住客若經濟狀況許可，還是偏好標準三房產品，其次則是選擇兩房。

高房價讓總價較低的小宅，受到消費者的喜愛，但信義房屋統計近年實價登錄資料發現，雙北市的小宅成交佔比，近年卻不增反減，2013年台北市的一房與兩房產品，成交佔比約40.7%，超過三房的38.9%；不過2017年一房與兩房的佔比下滑至35%，反而是三房產品穩定攀升到41.6%。



實價揭露資料可以發現，三房格局的房屋，在雙北市房市成交佔比正逐年拉高。（圖／信義房屋提供）

根據統計，台北市的小宅（一房與兩房）2013年成交佔比達40.7%，一房產品的成交佔比甚至高於兩房，但統計2017年則可發現，一房的佔比逐年下滑，兩房佔比則相對穩定，不過三房佔比則攀升至2017年的41.6%，曾敬德表示，整體三房的交易量可能成長不多，但相對小宅的交易量縮減，反而造成三房的市場成交佔比緩步攀升。

不過以台北市的房價水準，要購買三房的標準品負擔並不輕，為了降低購屋負擔，部分購屋人因而轉進購買北市的三房「國宅」產品，其中最熱門的社區包括內湖的基河國宅、南港國宅（南港花園社區）與內湖的東湖國宅，總價新台幣1500～2000萬元有機會入手三房加上一個抽籤車位。

至於新北市也是呈現一房產品佔比下；兩房產品則表現相對穩定，成交佔比維持在21%～22%之間；三房產品則是攀升至48.6%的近年新高，顯見三房產品在自住當道的年代，還是自住型買方的購屋優選。