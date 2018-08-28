政見全遭扭曲　韓國瑜批：民進黨不抹黑就不會選

不過，韓國瑜所提出的不少政見，雖然討論度極高，但是卻是毀譽參半。韓國瑜認為，高雄市從來沒有負債三千億過，高雄市也從來沒有人口外移到立委減一席，俗話說窮則變、變則通，高雄市現在沒有轉變，又怎麼會通呢？

韓國瑜自從在北農總經理期間力戰民進黨派系新潮流，成為藍軍人氣戰將，到民進黨長期執政的艱困區高雄市挑戰立委陳其邁，依舊將選戰打得有聲有色。

國民黨高雄市長參選人韓國瑜27日接受《NOWnews今日新聞》專訪時表示，高雄市負債三千萬、人口外移嚴重，所以他不斷思考該怎麼提振台灣經濟，但是他提出的想法，像是愛情摩天輪、旗津適用離島建設條例等，卻都被民進黨抹黑，讓他感嘆民進黨已經變成「不抹黑就不會選」的可憐模樣。

韓國瑜指出，高雄市要發展經濟，如果再用過去那種不做不錯的保守作法，誰當市長都救不起來，高雄經濟需要大幹一場，要用強大創意結合高雄資源，所以他不斷地在思考，提出愛情產業鏈、旗津區用離島建設條例做免稅區，而是否興建賭場則要交給居民決定；太平島行政區是屬於高雄市，大家都在南海開採天然資源，為什麼我們不行？

韓國瑜質疑，他提了這麼多點子，高雄市政府不僅不敢花錢，連點子都不思考，要一個高雄市長做什麼？現在負債的三千億該怎麼辦，繼續混下去交給下一任市長還是高雄市民呢？

「民進黨不抹黑就不會選舉」，韓國瑜說，他提愛情摩天輪讓觀光客喜歡，卻被批色情、猥褻，如果是法國用這個想法一定被讚創意、浪漫，凡事只要不同政黨提出來，就先修理你，只因為他是國民黨，民進黨就要出手修理人。

對手陣營批評韓國瑜打高雄市選戰，卻是常往台北跑，韓國瑜說，他沒有錢選舉，但依舊需要把理念傳達給所有市民跟北漂青年，所以他選擇兩天在台北，五天在高雄基層經營，大家各有各的選法，民進黨為什麼要雞蛋裡挑骨頭，最終裁判在高雄市民，他要穿西裝、穿短褲還是穿球鞋選舉，跟民進黨有什麼相關。

擁有高知名度或是網路高人氣的人都會擔心空氣票是否扎實，即便是台北市長柯文哲也傳出這種憂慮，至於韓國瑜的高人氣是否能夠轉換為選民投票的動力？韓國瑜說，柯文哲選台北也到台中、高雄做簽書會，他也很少看到選台北的四處跑，不過大家各有各的選法，條條大道通羅馬。

韓國瑜說，民眾對他的討論會不會轉為選票，高雄市長自然會做決定；韓指出，大家為什麼今年關注高雄選舉，因為過去高雄選戰是黑白默劇片，放完就過了，現在卻是彩色的警匪槍戰片，打得十分熱鬧，現在高雄市三民主義「民不聊生、民心思變、民氣可用」，大家就等著看年底開票，他也期待民進黨不要用抹黑鬥臭的手段，共同做出一場台灣選舉的典範。

至於原高雄縣多是深綠選民，即便遇到天災人禍依舊堅持挺民進黨，該如何扭轉這些族群的投票意向？韓國瑜坦承，原高雄縣許多選民年紀偏高，支持民進黨已經是固定化，這群人政治社會化的過程中多接受地下電台的訊息，多年薰陶下逃票行動已經固定化，要轉換這群人很困難，這些人會把生活上的苦與投票意向脫鉤，但他還是要告訴所有市民，他的政見與政策，畢竟民主政治就是民眾做主。

