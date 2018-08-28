高絲雪肌精Ｘ迪士尼米奇推出化妝水　台灣限定發售

十月就是周年慶檔期了，高絲的雪肌精化妝水一直都是囤貨好物，這次特別攜手今年剛好滿90週年的米奇推出聯名限量包裝，十分可愛。米奇一直是迪士尼持續備受寵愛的靈魂人物，雪肌精也以「成為肌膚終身伴侶」為期許，同樣都是超越國境、時代、世代，持續使人們感到快樂的品牌，台灣即將在9月限量開賣！

雪肌精蘊含三大草本植物淬取液，能讓肌膚水潤且透亮，累積不少鐵粉。這次聯名圖案除了印上米奇、米妮，也聚集好朋友唐老鴨，總共有五款不同的圖案。在日本，家紋代表著「家族的標誌」，為了要讓這次的合作與眾不同，可不只是單純印上迪士尼角色而已，特別將迪士尼Mix日式風格，將米奇家族化身成日本平安時代傳承下來的「家紋」樣式，烙印在湛藍的雪肌精瓶身上。