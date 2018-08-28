高絲雪肌精Ｘ迪士尼米奇推出化妝水　台灣限定發售

十月就是周年慶檔期了，高絲的雪肌精化妝水一直都是囤貨好物，這次特別攜手今年剛好滿90週年的米奇推出聯名限量包裝，十分可愛。米奇一直是迪士尼持續備受寵愛的靈魂人物，雪肌精也以「成為肌膚終身伴侶」為期許，同樣都是超越國境、時代、世代，持續使人們感到快樂的品牌，台灣即將在9月限量開賣！
雪肌精蘊含三大草本植物淬取液，能讓肌膚水潤且透亮，累積不少鐵粉。這次聯名圖案除了印上米奇、米妮，也聚集好朋友唐老鴨，總共有五款不同的圖案。在日本，家紋代表著「家族的標誌」，為了要讓這次的合作與眾不同，可不只是單純印上迪士尼角色而已，特別將迪士尼Mix日式風格，將米奇家族化身成日本平安時代傳承下來的「家紋」樣式，烙印在湛藍的雪肌精瓶身上。
▲特別使用100mL的小瓶身*5支為一個組合的方式販售。圖＠NOWnews
組合僅海外限量販售，台灣還是首賣，日本都買不到！以5瓶縮小版的100ml雪肌精為一組合販售，為了讓搶得限量組的人能全然感受到歡樂，價格比平常更好入手，500ml平常要賣2,400元，聯名組合100mL*5，總共1,980元，小小的瓶身旅遊攜帶也方便。
此外，還有一個可愛到讓人無法自拔的滿額贈，只要於週年慶活動期間，凡購買高絲產品折扣後消費金額滿NT4,200元(不含工具類)，需包含藥用雪肌精DISNEY嘉年華限定組，即加贈「雪肌精DISNEY化粧包 (附不織布防塵袋)」乙個，超級實用的化妝包實在好生火啊！
▲限定4,200元滿額贈超可愛，拉鍊還是米奇頭～圖＠NOWnews