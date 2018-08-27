NOW早報／暴雨轟炸　高雄市宣布停班停課

高雄市從昨（27）日深夜開始下起豪大雨，今（28）日清晨 6 時 12 分，高雄市政府宣布，依據中央氣象局最新天氣警特報及觀測資料，高雄市已達停止上班及上課標準，因此宣布今天全市停班停課。市府呼籲市民保持警戒、持續進行防災整備。

823 豪雨造成南台灣淹大水，全台忙救災之際，卻傳出副總統陳建仁 24 日全家前往金門旅遊。雖然陳建仁一家行程低調，但是卻因為民眾觀感不佳，陳建仁辦公室在 27 日晚間發表聲明向國人致歉。

小英勘災挨轟 馬英九緩頰

前總統馬英九 27 日陪同馬家軍市議員參選人徐巧芯與鍾沛君登記參選，國民黨台北市長參選人丁守中也與馬英九一起為同黨所有議員、里長參選人造勢。面對媒體詢問總統蔡英文「搭雲豹勘災」一事，馬英九只平淡的回應了：「全力支持政府趕快把災救好！」



▲前總統馬英九力挺國民黨北市長參選人丁守中（右）、台北市議員參選人徐巧芯（左）。（圖／記者林柏年攝 , 2018.08.27）

「川蔡通話」內幕曝光

2016 年 12 月，總統蔡英文致電美國總統川普，祝賀他當選新任美國總統，這 10 多分鐘的熱線是 37 年來台、美領導人首次直接對話。當年促成「川蔡通話」的川普政權交接團隊顧問葉望輝（Stephen Yates）近日曝光內幕，指出當時「蔡政府嚇死了，不知道該怎麼辦！」甚至拖延了 2 個禮拜才通電話。

佛州槍擊 4 死 11 傷 槍手身分曝光

美國當地時間 26 日下午 2 時許，位於佛州傑克遜維爾（Jacksonville）的一間大型購物中心「傑克遜維爾碼頭」（Jacksonville Landing）驚傳大規模槍擊事件，造成至少 4 死 11 人傷。槍手的身分曝光，為一名 24 歲男子卡茲（David Katz），他在開槍射殺數人後舉槍自戕。

《櫻桃小丸子》作者過世

卡通《櫻桃小丸子》擁有超高人氣，原作者櫻桃子於 2018 年 8 月 15 日晚間 8 時 29 分，因乳癌與世長辭，享年 53 歳。由櫻桃子家族營運的 Sakura Production 對於各方單位長久以來的支持，致以深切的感謝。



▲卡通《櫻桃小丸子》擁有超高人氣，原作者櫻桃子於 2018 年 8 月 15 日晚間 8 時 29 分，因乳癌與世長辭，享年 53 歳。（圖／翻攝自網路）

范冰冰神隱 2 個月 素顏曝光

大陸女星范冰冰爆出「陰陽合同」風波，事發至今兩個月，范冰冰如同人間蒸發，連未婚夫李晨也沒出面替她說明，事情越演越烈還延燒到范冰冰「私德」方面。不過有網友爆料 24 日見到范冰冰在大陸某停車場出沒，還貼心幫粉絲簽名。

周天成擊敗金廷首次闖進金牌戰

雅加達亞運男單 4 強賽，我國好手周天成面對地主好手 Anthony Sinisuka Ginting（金廷），兩人為球迷們打出了一場史詩級大戰，最終周天成以 16:21、23:21、21:17 擊敗對手，攜手戴資穎晉級決賽。



▲周天成。（圖／中華奧會提供）

陳沂「大部分志願役都廢物」 館長回擊

網紅陳沂日前在臉書直播中批評「大部分志願役都是廢物」，直言志願役軍人只會刷油漆、打掃，根本是在浪費人民納稅錢。成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢聽聞氣炸，在直播中回應其言論「太膚淺了！」

大學籃球場被淹成「游泳池」

受到熱帶低壓影響，南部地區連日豪雨侵襲，多處至今仍淹水未退。網友在 PTT 分享一張照片，畫面可見台南真理大學麻豆校區的籃球場被水灌滿，宛如一座「游泳池」，許多網友看了後都驚呆，直呼：「以為是釣蝦場！」

※【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：

自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

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※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995