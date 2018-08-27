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恒耀下半年估持平上半年 美中貿易戰「期待轉單效益」

鉅亨網2018/08/28 00:03
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車用扣件大廠恒耀 (8349-TW) 今 (27) 日召開法說，營管部副總暨發言人許繼文指出，雖然今年投入較多研發成本，但廈門廠鋁合金產線投產後，下半年估與上半年持平；至於美中貿易戰，他指出，公司因全球佈局有成「未感受到貿易戰，期待轉單效益」。

許繼文表示，今年上半年毛利率下滑 3.3 個百分個百分點，7 成主因是配合客戶進行研發新品，另外 2-3 成則是因為原料棒線鋼材漲價。

不過他強調，目前汽車板塊變動，未來電動車將為趨勢，現在一台傳統汽車約用 2000 顆零件，但電動車因有電池模組等，估要用到 3000-4000 顆，當前在做的是提升附加價值、搶市佔，現在的費用會推升未來的獲利。

至於美中貿易戰，許繼文指出，目前台灣、德國、大陸均有設廠，其中大陸內銷當地市場，德國則負責歐洲地區，銷往美國由台灣負責，貿易戰非但不受影響，反而可望迎來轉單效益。

加上 ESKA 技術移轉到廈門的鋁合金產線，8 月已經正式完成，下半年就會陸續貢獻，伴隨中國大陸新客戶開發新車款，也將有助營運持穩。

至於特斯拉營運不順消息頻傳，許繼文則指出，目前並沒有聽到召回的消息，且從拉貨方面來看，去年可以說是「趴在地上」，但今年拉貨數字往上走，7 月創下新高、8 月訂單也沒有掉，動能依舊強勁。

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