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中央社

中國打壓維吾爾族 維安魔爪伸向中亞國家

中央社2018/08/28 00:30
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社北京26日綜合外電報導）遭到中國警方迫害多年後，維吾爾族生意人買買提（Mehmet）離開位在新疆自治區北部的老家前往毗鄰的吉爾吉斯，沒想到卻又被當地警察騷擾、威脅遣返。

「金融時報」（Financial Times）報導，去年7月第6度被捕時，一名吉爾吉斯安全官員將買買提帶到一處安全設施的地下室，裡頭關押大約70名維吾爾族男子。

不願使用真名的買買提說：「那是恫嚇手法。那名官員跟我講，我在到訪的中方代表團所提的名單上，對方還說，名單上要逮捕遣送的人共有123個。」買買提花5000美元賄款買通後獲釋。

北京試圖掌控流亡維吾爾族社群，正把維安魔爪從西部新疆自治區伸向中亞鄰邦。參與北京一帶一路倡議的78個國家當中，有7國毗鄰新疆。

自從1950年將新疆納入統治以來，北京與維吾爾族始終關係緊張。過去一個世紀以來，維吾爾族已數度短暫尋求獨立。

中國對新疆加強維安工作，並將注意力轉向數量估達100萬到160萬流亡維吾爾族人。華府智庫新美國安全中心（Center for a New American Security）助理研究員葛瑞斯（Abigail Grace）說：「（中國）將維吾爾族人口成長視為對自身的威脅...在中亞的流亡維族社群向來強大得多。」

葛瑞斯說，總部設在北京、成員包括俄羅斯、印度、巴基斯坦和中亞各國的上海合作組織，在致力掌控維吾爾族上起了重要作用，2001年成立以來，上合組織已推動多項反恐倡議，確切來說，是中國版反恐怖主義。

她表示：「中國本身想要掌控維吾爾族活動，並尋求機會來確保中亞國家支持這項目標，這種執迷使上合組織的關係獲得支撐。」

2013年離開中國前往沙烏地阿拉伯的商人哈山（Abdurahman Hasan）表示：「人們認為中國警察在吉爾吉斯和塔吉克逮捕維吾爾族人，因為許多人突然間消失，沒人知曉他們的下落。」

哈山的一個維吾爾族商人朋友在吉爾吉斯首都比許凱克（Bishkek）麥地那巿集（Madina bazaar）消失，後來出現在拘留中心。

現居土耳其的哈山害怕單獨外出。哈山提及那名友人時表示：「因為他很有錢，且濟助窮人，在吉爾吉斯有影響力，（中國）擔心他會在中亞組織或協助維吾爾人權運動人士。」

吉爾吉斯首都最大的麥地那市集，曾經號稱擁有成千上萬維吾爾企業，進口廉價中國產品販售。買買提說：「過去3年以來，許多商店關門。每次我去城中這處巿集，話題都是有關許多人被捕和遣返案例。」（譯者：何宏儒/核稿：劉學源）1070827

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