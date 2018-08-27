美墨達成NAFTA修訂協議 與加拿大即將展開談判

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國總統川普表示，美國與墨西哥今天已就修訂北美自由貿易協定（NAFTA）達成協議，與加拿大的談判也可望即將展開。

川普對記者說，「大家都把它稱為北美自由貿易協定，我們以後會把它稱為美國─墨西哥貿易協定，我們要揚棄北美自由貿易協定之名」；並說，舊名給人「不好的聯想」。

美、墨達成協議推升金融市場走高，也為加拿大重返談判以修訂1994年生效的美、加、墨3國貿易協定開啟大門。一名美國高層貿易官員說，定案版協議可能會在31日之前達成。

這3個貿易夥伴國的相關談判拖延了一年多，川普曾一再揚言將廢棄這項協定，因而攪動金融市場，為墨西哥和加拿大幣值構成壓力。