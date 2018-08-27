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中央社

美墨達成NAFTA修訂協議 與加拿大即將展開談判

中央社2018/08/28 01:40
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國總統川普表示，美國與墨西哥今天已就修訂北美自由貿易協定（NAFTA）達成協議，與加拿大的談判也可望即將展開。

川普對記者說，「大家都把它稱為北美自由貿易協定，我們以後會把它稱為美國─墨西哥貿易協定，我們要揚棄北美自由貿易協定之名」；並說，舊名給人「不好的聯想」。

美、墨達成協議推升金融市場走高，也為加拿大重返談判以修訂1994年生效的美、加、墨3國貿易協定開啟大門。一名美國高層貿易官員說，定案版協議可能會在31日之前達成。

這3個貿易夥伴國的相關談判拖延了一年多，川普曾一再揚言將廢棄這項協定，因而攪動金融市場，為墨西哥和加拿大幣值構成壓力。

川普今天表示，他即將與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）商談；但也揚言，對進口加國汽車課徵關稅要比將加國納入美墨協定容易。

美、墨之間的商討專注於為汽車業制定新規定，川普以此作為修訂北美自由貿易協定的核心課題。他一再將原本的協定稱為美國工人的「災難」。

另一名美國官員透露，根據美、墨達成的協議，汽車內部零件必須有75%是在北美地區生產，較目前規定的62.5%提高。一份情況簡報草稿則載明，汽車零件將在美國和墨西哥生產。

這名官員說，美墨協議並要求，40%─45%零件須由時薪至少16美元的工人製造。

前述美國高層貿易官員說：「我們現在也正邀請加拿大加入，希望也能和他們獲致公平成功的結論。我們和加國還有些問題存在，但我認為，很快就能解決。」

川普可望在本週末之前正式通知國會，他有意在90天內簽署貿易新協定，這個時程將使墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）來得及在卸任之前簽署協定。（譯者：張佑之）1070828

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