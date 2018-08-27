《延禧》大撞臉！瓔珞「眼神死」激似頑皮豹　網友笑翻

中國大陸宮廷劇《延禧攻略》收視火紅，昨（ 26 ）日播出第 70 集大結局，虐心劇情讓大批粉絲哭得一把鼻涕一把眼淚，該劇不僅成為時下最夯話題，劇中從主角到配角各有著超高討論度。不過，有眼尖網友發現，其中幾名演員越看越眼熟，像是女主角吳謹言就被說撞臉章子怡、陳意涵等，「眼神死」的表情還被惡搞成頑皮豹；飾演大反派袁春望的王茂蕾則神似張兆志，掀起熱烈討論。

《延禧攻略》爆紅，除了將宮鬥劇再度推上高峰，更一一捧紅劇中演員。不過，有網友發現，戲裡隱藏不少似曾相似的面孔，像是飾演袁春旺的王茂蕾，不論是臉型、一雙細長眼、明顯的唇峰，除了和李李仁有幾分神似外，更是和張兆志相似度達 99％ ，就連張兆志本人都在臉書 po 出合成照，開玩笑說「好吧，其實我哥在演戲」。



▲張兆志（右）在臉書 po 出和袁春望（左）的合成照，開玩笑說「好吧，其實我哥在演戲」。（圖／翻攝自張兆志臉書）

另外一組相似度極高的則是「純妃」和台灣女星梁家榕，不論臉型、眼睛、神韻都宛如是一個模子印出來的，就連梁家榕的經紀人也認證 2 人根本神複製；至於一雙渾圓大眼配上小 V 臉女主角吳謹言，則被說撞臉陳意涵、章子怡，還有網友開玩笑稱劇中的造型及眼神死的表情，像極了頑皮豹、吉娃娃。



▲純妃（左）和梁家榕（右）相似度超過 99％ 。（圖／翻攝自愛奇藝、梁家榕臉書）



▲飾演魏瓔珞的吳謹言（左）撞臉陳意涵（右）。（圖／翻攝自微博、陳意涵臉書）

撞臉話題引發網友熱烈討論，紛紛留言「還有小宮女吉祥跟毛弟啊！真的超像」、「弘晝撞臉摩天大聖 XDDD 」、「我覺得嫻妃超像那英」、「海蘭察跟言承旭？」「李玉跟玖壹壹洋蔥」、「爾晴像陳喬恩」、「高貴妃有劉雪華的味道」，意外成為戲外焦點。



▲小宮女吉祥撞臉邱宇辰。（圖／翻攝自微博、邱宇辰臉書）



▲太監李玉撞臉玖壹壹洋蔥。（圖／翻攝自愛奇藝、玖壹壹臉書）