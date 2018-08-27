NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
新奇總覽寵物總覽男女之間網路追追追
即時跑馬燈救災優先　軍方取消軍人節慶祝活動影／馬國全運會宣傳片疑抄世大運遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
新奇

《延禧》大撞臉！瓔珞「眼神死」激似頑皮豹　網友笑翻

編輯中心／綜合報導2018/08/28 02:01
▲網友惡搞魏瓔珞「眼神死」的照片，神似卡通人物頑皮豹。（圖／翻攝自 PTT ）
▲網友惡搞魏瓔珞「眼神死」的照片，神似卡通人物頑皮豹。（圖／翻攝自 PTT ）

中國大陸宮廷劇《延禧攻略》收視火紅，昨（ 26 ）日播出第 70 集大結局，虐心劇情讓大批粉絲哭得一把鼻涕一把眼淚，該劇不僅成為時下最夯話題，劇中從主角到配角各有著超高討論度。不過，有眼尖網友發現，其中幾名演員越看越眼熟，像是女主角吳謹言就被說撞臉章子怡、陳意涵等，「眼神死」的表情還被惡搞成頑皮豹；飾演大反派袁春望的王茂蕾則神似張兆志，掀起熱烈討論。


▲《延禧》大撞臉！純妃激似台灣女星，他喊袁春望「哥哥」。（圖／翻攝自 PTT ）

《延禧攻略》爆紅，除了將宮鬥劇再度推上高峰，更一一捧紅劇中演員。不過，有網友發現，戲裡隱藏不少似曾相似的面孔，像是飾演袁春旺的王茂蕾，不論是臉型、一雙細長眼、明顯的唇峰，除了和李李仁有幾分神似外，更是和張兆志相似度達 99％ ，就連張兆志本人都在臉書 po 出合成照，開玩笑說「好吧，其實我哥在演戲」。


▲張兆志（右）在臉書 po 出和袁春望（左）的合成照，開玩笑說「好吧，其實我哥在演戲」。（圖／翻攝自張兆志臉書）

另外一組相似度極高的則是「純妃」和台灣女星梁家榕，不論臉型、眼睛、神韻都宛如是一個模子印出來的，就連梁家榕的經紀人也認證 2 人根本神複製；至於一雙渾圓大眼配上小 V 臉女主角吳謹言，則被說撞臉陳意涵、章子怡，還有網友開玩笑稱劇中的造型及眼神死的表情，像極了頑皮豹、吉娃娃。


▲純妃（左）和梁家榕（右）相似度超過 99％ 。（圖／翻攝自愛奇藝、梁家榕臉書）


▲飾演魏瓔珞的吳謹言（左）撞臉陳意涵（右）。（圖／翻攝自微博、陳意涵臉書）

撞臉話題引發網友熱烈討論，紛紛留言「還有小宮女吉祥跟毛弟啊！真的超像」、「弘晝撞臉摩天大聖 XDDD 」、「我覺得嫻妃超像那英」、「海蘭察跟言承旭？」「李玉跟玖壹壹洋蔥」、「爾晴像陳喬恩」、「高貴妃有劉雪華的味道」，意外成為戲外焦點。


▲小宮女吉祥撞臉邱宇辰。（圖／翻攝自微博、邱宇辰臉書）


▲太監李玉撞臉玖壹壹洋蔥。（圖／翻攝自愛奇藝、玖壹壹臉書）

關鍵字延禧攻略ptt撞臉魏瓔珞袁春望張兆志宮鬥劇
許維恩太胸包不住　左下角肉溢出支持台獨？IKEA遭大陸網友痛批

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan