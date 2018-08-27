馬侃告別詞 斥川普挑起部落式對抗

（中央社亞利桑那州鳳凰城27日綜合外電報導）已故美國參議員馬侃在今天向全美發表的身後告別詞中，對川普總統進行最後抨擊，斥責他挑起「部落式對抗」。此時白宮幕僚證實，川普不會出席馬侃的喪禮。

在這篇告別詞發表的同時，川普引起了爭議，因為他未向馬侃（John McCain）致敬一事，相當令人側目。

白宮並未降下半旗，川普除了發出簡短推文外，並未針對馬侃辭世發表正式聲明。

馬侃的身後告別詞今天是由他的前競選總幹事戴維斯（Rick Davis）宣讀，其中並未放過川普。