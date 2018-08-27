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孫安佐為求遣返 聯邦法院出庭認罪機率高

中央社2018/08/28 05:22
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者尹俊傑紐約27日專電）藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐被控在美非法持有彈藥，明天將在聯邦法院出庭，為避免公審並爭取遣返，孫安佐很可能認罪，但能否如願早日回台，法官量刑輕重是關鍵。

孫安佐3月被控威脅掃射在賓州就讀的高中，遭美國警方逮捕，並被搜出手槍、十字弓和超過1600發子彈。6月4日，孫安佐在賓州德拉瓦郡中級民刑法院認了恐怖威脅罪，法官判處4至23個月徒刑，並同意由聯邦機關接管本案。

聯邦機關隨即指控孫安佐以非移民簽證在美國非法持有彈藥，檢方之後兩度聲請展延起訴期限，都獲賓州東區聯邦地區法院同意，直到8月21日才正式起訴。

本案認罪庭（arraignment and plea）定於28日上午11時（台北時間28日晚間11時）召開。在認罪庭上，法官將告知被告起訴罪名，詢問是否認罪。被告如認罪，法官通常會接受認罪協議並據以判刑；被告若不認罪，法官將排定審判日期，決定是否讓被告交保。

根據起訴書內容，去年10月起，持學生簽證赴美的孫安佐購買多種彈藥並多次前往賓州一座靶場，租用槍枝打靶，其中兩次有「台灣訪客」陪同。起訴書指控，孫安佐在知情情況下（knowingly）非法持有1607發彈藥。

以非移民簽證在美國持有彈藥屬於聯邦重罪（felony），最重可處10年徒刑、罰款25萬美元及3年獄後監督（supervised release）。

值得注意的是，起訴書雖提及孫安佐利用網購買來的零件，組裝一把半自動手槍，但起訴罪名只提孫安佐跨州取得的彈藥（ammunition），未提自行組裝的槍械（firearm），辯護律師或許會強調孫安佐買子彈是為打靶，和威脅掃射校園無關，藉此爭取減輕刑度。

孫安佐6月出庭前，已和賓州檢方達成判決未定的認罪（open plea）協議，他後來在庭上懺悔，強調已學到教訓。法官當時鑑於18歲的孫安佐年紀尚輕，應獲自新機會，判刑同時將案件交由聯邦機關處理，理由是不想拖延遞解出境程序。

但案件進入聯邦層級後，聯邦法院兩位助理法官先後同意檢方聲請延期起訴，使孫安佐早日回台的希望落空，被捕至今已被拘留5個月。孫安佐在押期間，辯護律師持續與檢方商討以非公審途徑解決此案，因此，孫安佐28日出庭時很可能認罪，避免公審，並換取較輕的懲罰。

在美國重大槍擊案頻傳的背景下，檢方求刑輕重攸關孫安佐案能否早日落幕，擁有自由裁量權的法官態度也是關鍵。

本案在聯邦法院的承審法官為昆諾斯（Nitza I.Quinones Alejandro），67歲的她生於波多黎各，是美國首位公開出櫃的拉丁裔女性聯邦法官。根據公開資料，2013年6月就任以來，昆諾斯未承審具重大爭議的槍枝管制案件。（編輯：張佑之）1070828

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