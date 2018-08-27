紐約匯市—美墨敲定協議 披索上漲 川普貿易立場轉溫

多倫多 TD Securities 外匯策略北美主管 Mark McCormick 表示，「鮑爾的談話重點就是，Fed 緊縮速度恐怕不會比目前市場反應在價格上的速度還快。顯然 Fed 循環正接近尾聲。」

Fed 主席鮑爾上週五強調，雖然川普批評借貸成本上升，但 Fed 仍會努力推動升息，但他也稱 Fed 沒有看到通膨在 2% 以上加速的明顯跡象。他的言論沒有動搖市場對 9 月和 12 月升息的預期，但一些盼望聽到更鷹派訊息的美元多頭卻感到失望。

週一 (27 日) 交易，受 Fed 鮑爾發言持續影響，美元兌主要競爭對手第二日走疲，也兌墨西哥披索下跌。川普宣布與墨西哥達成協議，清除了先前阻礙北美自由貿易協議 (NAFTA) 重新談判的爭議。

美元兌墨西哥披索下跌 0.7% 至 18.774 披索，盤中低點達 18.604 披索，根據 FactSet，觸及 8 月 9 日以降最低點。

美元兌加元下跌 0.5% 至 1.2962 加元，較最初跌幅收斂，係因川普稱不清楚是否能與加拿大達成協議。

川普表示希望拿掉「NAFTA」這樣的名稱，偏好美墨雙邊協議，接著「再看看加拿大是否有意願加入此協議。」川普表示，很快就會與加拿大重啟談判，也有可能另外簽訂協議。

Oanda 資深貨幣分析師 Alfonso Esparza 表示，「投資者將這協議解讀為先前主導市場的貿易緊張情緒有所緩解，這週一開頭就因為美墨協議而抬升風險胃口，這也導向川普政府的貿易態度轉溫和。」

ICE 美元指數下降 0.4% 至 94.765。ICE 美元指數上週收低 1%，根據道瓊市場數據，這是該指數自 2 月以來最大單週降幅。

WSJ 美元指數下降 0.3% 至 89.08。

歐元

歐元兌美元上漲，自上週五稍晚的 1.1622 美元上升至 1.1681 美元。

先前因德國企業信心報告優於預期，縱使美歐間仍存在貿易戰和關稅爭議，但歐元區最大經濟體的好消息仍讓歐元收斂跌幅。

德國 8 月 ifo 指數自上個月的 101.7 上升至 103.8，高於共識預期的 101.9。Landesbank Baden-Württemberg 經濟學家最新報告指出，「Ifo 的數據意味著德國經濟第三季將持續紮實成長。」

同時，一直遭脫歐隱憂拖累的英鎊自稍早疲勢反彈上升。英鎊兌美元自上週五的 1.2844 美元上升至 1.2897 美元，週一為英國假日。

人民幣

中美貿易戰持續，在人行發表最新支撐其貨幣與股市行動後，美元兌在岸人民幣上漲，自上週五的 6.8077 人民幣上升至 6.8163 人民幣。

土耳其里拉

土耳其經過宗教節日後重新開放，美元兌土耳其里拉大漲，自上週五的 6.0068 里拉上升至 6.1187 里拉。

Brown Brothers Harriman 策略團隊研究報告指出，「很大程度取決於外部條件和里拉。」分析師認為，市場正等待土耳其央行下個月 13 日的貨幣政策會議結果。