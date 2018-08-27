美墨初步協議細節：北美產地含量 員工工資提升 鐵路

川普提到，「我認為最簡單的方法就是對他們的汽車進行關稅徵稅。這是一筆巨額資金，這是一個非常簡單的談判。它可能在一天內結束，第二天我們會收到很多錢」。

交易中的讓步細節還未全額公布。川普曾威脅說，如加拿大沒有加入貿易協議，美國仍然可以對加拿大製造的汽車徵收關稅。

汽車股、S&P 500 指數、和納斯達克指數 Nasdaq 飆漲。市場預期加拿大將簽署協議來緩解美國總統川普的一再威脅，減少捨棄協議所帶來的經濟不確定性。

美國和墨西哥週一 (27 日) 同意改革北美自由貿易協定 (NAFTA)，擬定新貿易協定也迫使加拿大再次考量關於汽車貿易等新條款。

S&P 500 指數 / 圖：谷歌

美、加、墨三國之間每年的交易金額約 1 兆美元，而延遲了一年左右的談判也對加幣及墨西哥披索造成壓力，而週一消息公布後兩種貨幣均兌美元匯率上漲。

此外，政治因素也是各國的考量。墨西哥總統 Enrique Pena Nieto 希望在 11 月底離任前簽署該協議，加拿大總理 Justin Trudeau 將在 2019 年 10 月舉行全國大選。

加拿大外交部長 Chrystia Freeland 預計將於週二 (28 日) 前往華盛頓進行會談。她的發言人表示，加拿大只會簽署對本國有利的新協議。

官員表示，他們希望加拿大能夠在週五 (31 日) 之前同意條款。到時，白宮計劃正式通知國會，川普將在 90 天內簽署該協議，而國會也必須將此批准。如本週末能與加拿大的談判畫下句點，川普將通知國會他已與墨西哥達成協議，但願意讓加拿大加入。

美汽車業受獲

據了解，這次的協議有一大部分是論汽車行業的新規則。代表通用汽車 GM (GM-US)、福特汽車 Ford (F-US)、和菲亞特克萊斯勒 Fiat Chrysler (FCHA-US) 的美國汽車政策委員會主席 Matt Blunt 表示，對這項新協議持樂觀態度，但仍在審查細節。

3 家汽車業股價週一收盤均上漲。

福特股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

一位美國貿易官員表示，新協議要求汽車整體零件於北美生產的含量，從目前的 62.5% 提升至 75%，目前協議只有美墨雙方達成共識。這一要求可能會使一些汽車零件製造業從中國轉移到墨西哥設廠。

川普政府表示，該協議改善了勞動力供應，將要求每小時收入至少 16 美元的工人生產 40% 至 45% 的汽車內含物 (零件)。

白宮官員說，這項措施可能會使一些生產從墨西哥回流美國，也應提高墨西哥的工資水平。

夕陽條款

美國官員 Lighthizer 提到，對於自動過期的夕陽條款，美國方面最後讓步。新協議長達 16 年，而每 6 年可獲審查，並可在次延長 16 年。

鐵路業股價也上漲，如 Kansas City Southern (KSU-US) 及 Union Pacific Corporation (UNP-US)。