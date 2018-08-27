越南官方：珍惜馬侃促進越美關係的努力

（中央社河內28日電）美國聯邦參議院軍事委員會主席馬侃25日因腦癌在亞利桑那州辭世，享壽81歲。越南外交部發言人黎氏秋恆發表聲明指出，越方一直珍惜馬侃對促進越美關係所付出的努力。
馬侃在越戰期間曾是越南敵人，作戰被俘後曾囚禁在河內監獄長達5年半，後來卻成為推動越美關係正常化的主要人物。
越南外交部發言人黎氏秋恆發表聲明指出，總理阮春福與國會主席阮氏金銀，向馬侃家屬與美國參議院領袖致上慰問之意。
黎氏秋恆指出，馬侃是越戰老兵議員的典範人物，也是為彌合戰爭傷痛、推動越美關係正常化，及建立越美全面夥伴關係的先鋒者。
她強調，越南一直珍惜馬侃數十年來為建設與推動越美關係發展所付出的努力。
越南副總理兼外交部長范平明，昨天也致電慰問馬侃家屬，並前往美國大使館致哀。范平明在致哀簿上留言，肯定馬侃在療癒「戰爭創傷」及推動越美關係正常化的努力，希望馬侃家屬能克服失去至親的哀慟。
另一方面，越戰時期老兵與越南各地民眾，紛紛前往美國駐河內大使館以及竹帛湖（Truc Bach Lake）畔的馬侃雕像獻花、致敬。越戰時擔任美國海軍飛行員的馬侃，1967年轟炸北越時被擊落，跳傘落在竹帛湖遭俘。（編輯：屈享平）1070828