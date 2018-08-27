越南官方：珍惜馬侃促進越美關係的努力

（中央社河內28日電）美國聯邦參議院軍事委員會主席馬侃25日因腦癌在亞利桑那州辭世，享壽81歲。越南外交部發言人黎氏秋恆發表聲明指出，越方一直珍惜馬侃對促進越美關係所付出的努力。

馬侃在越戰期間曾是越南敵人，作戰被俘後曾囚禁在河內監獄長達5年半，後來卻成為推動越美關係正常化的主要人物。

越南外交部發言人黎氏秋恆發表聲明指出，總理阮春福與國會主席阮氏金銀，向馬侃家屬與美國參議院領袖致上慰問之意。

黎氏秋恆指出，馬侃是越戰老兵議員的典範人物，也是為彌合戰爭傷痛、推動越美關係正常化，及建立越美全面夥伴關係的先鋒者。