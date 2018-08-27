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中央社

飽受批評後 白宮再降半旗向馬侃致敬

中央社2018/08/28 07:54
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者鄭崇生華盛頓27日專電）美國重量級聯邦參議員馬侃病逝後，白宮僅降半旗不到48小時，飽受各界批評，白宮今天下午改變態度，由總統川普發布公告，要求相關機構降半旗，以表彰馬侃貢獻並向他致敬。

白宮稍早除發布總統公告，還公布一份川普的書面聲明。川普一開頭指出，儘管他和馬侃在政策及政治上有歧見，但為彰顯他對馬侃為國服務的敬意，他簽署總統公告，要求相關政府機構降半旗，直到馬侃安葬當天為止。

馬侃（John McCain）於25日因腦癌逝世，享壽81歲，川普當天僅透過推特發表簡短聲明，慰問家屬，「華盛頓郵報」26日更報導，白宮幕僚包括發言人桑德斯在內，原準備白宮版的官方聲明，要表揚馬侃，但因川普反對，聲明最後被壓下，媒體今天一早更發現，當國會仍維持降半旗致哀時，白宮已將屋頂的國旗完整升起。

多家媒體今天上午都指責川普，置個人恩怨高過一切，是蔑視且不尊重馬侃所代表的退伍軍人，「今日美國報」則整理，前總統歐巴馬在任時，同黨的聯邦參議員甘迺迪（Ted Kennedy）、井上建（Daniel Inouye）及勃德（Robert Byrd）病逝，歐巴馬都發布公告，要求相關政府機構降半旗5天至9天不等。

按美國國旗法規定，白宮原本僅為馬侃的逝世降半旗兩天、不滿48小時，是合於規定的，不過，前總統夫人芭芭拉．布希（Babara Bush）今年4月辭世時，川普要求降半旗5天，相較之下，今日美國報批評川普，不只馬侃在世未給予尊重，就連馬侃離開人世也是。

馬侃生前就與川普不睦，兩人還公開槓上，川普當年競選時批評墨西哥移民帶給美國毒品與犯罪，遭馬侃批評後，兩人就心結難解，川普還曾諷刺越戰時遭囚禁凌虐5年多的馬侃不是英雄，川普曾說，「我比較喜歡沒成戰俘的人」，他當時這番話，引來眾多退伍軍人團體抗議。

馬侃生前就要求川普別出席他的告別式，而川普今天則在聲明中指出，他請副總統彭斯（Mike Pence）於31日在國會舉行的紀念儀式上致詞，應馬侃家人要求，他也指示軍方，在馬侃遺體運送上，提供一切必要協助，並指派白宮幕僚長凱利（John Kelly）、國防部長馬提斯（ James Mattis）及國安顧問波頓（John Bolton）代表出席告別式。

根據馬侃辦公室，馬侃靈柩將於29日停放於亞利桑那州州議會大廳，31日移至華府國會山莊圓頂大廳，9月1日於華盛頓國家大教堂舉行告別式後，2日將安葬於馬里蘭州的美國海軍軍官學校（USNA）。（編輯：陳俊碩）1070828

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