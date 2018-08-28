高市大雨最高時雨量84毫米 多處地區淹水

（中央社記者王淑芬高雄28日電）受到強烈西南氣流的影響，高雄市今天凌晨起大雨不斷，清晨鳳山地區雨勢劇烈，時雨量一度達到84毫米，包括大埤路、埤北路一帶有50到60公分積水，鼓山區裕明街積水百公分。

除了平地積水，壽山千光路一帶有土石崩落，還有新生地下道積水、曹公新圳滿溢，災情狀況不斷。

由於持續強降雨，高雄市在上午6時許宣布今天停班停課。

這一波西南氣流從28日清晨雨勢變大，主要雨量多下在平地，截至上午7時，高雄市的24小時累計雨量340毫米，以鳳山區最多，苓雅、三民及新興區的雨量都破300毫米，其中，鳳山區及新興區的時雨量還飆破80毫米。