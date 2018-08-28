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政治

及胸大水淹5天　災民怒嗆賴清德：怎麼現在才來！

編輯中心／綜合報導2018/08/28 08:19
▲行政院長賴清德（左）27 日再赴嘉義縣勘災，晚間他穿著青蛙裝到東石鄉掌潭村了解當地淹水狀況，安撫憤慨不平的村民，聽取民眾心聲。中央社記者黃國芳攝 107 年 8 月 27 日
▲行政院長賴清德（左）27 日再赴嘉義縣勘災，晚間他穿著青蛙裝到東石鄉掌潭村了解當地淹水狀況，安撫憤慨不平的村民，聽取民眾心聲。中央社記者黃國芳攝 107 年 8 月 27 日

行政院長賴清德昨（27）日晚間前往嘉義地勢最低窪，目前部分區域仍水深及胸的東石鄉掌潭村視察，村民不滿已淹水 5 天，一見到賴清德下車就大聲怒嗆：「院長，你怎麼現在才來！」現場有民眾還高聲嗆嘉義縣長張花冠：「縣長妳不用來了！」場面十分尷尬。

823 暴雨令嘉義縣東石鄉掌潭村的淹水災情慘重，直到 27 日為止已淹水第 5 天，部分區域的水深仍高達 160 公分，幾乎快一個人的身高！家園泡在水裡，整個村幾乎都撤離到臨時收容中心，村民有家歸不得，怒氣高漲。


行政院長賴清德（左 2）27 日再度到嘉義縣布袋鎮等地勘災，並與縣長張花冠（左）一同到收容中心探視，與暫居其中的長輩互動。中央社記者黃國芳攝 107 年 8 月 27 日

綜合媒體報導，賴清德昨天傍晚前往布袋、東石勘災，一抵達掌潭村就被村民團團包圍，有人怒嗆：「院長，我們已經淹 5 天了，你怎麼現在才來！」賴清德接著一路與村民涉水勘災，村民也帶著賴清德前往掌潭村的廟裡拜拜，祈求掌潭村的水能趕快消退。


行政院長賴清德（左）27 日再訪嘉義淹水災區，晚間穿著青蛙裝涉水步行慰問災民，實地耐心傾聽他們的抱怨及需求，並允諾會找出淹水原因、解決問題，讓鄉親免於淹水之苦。中央社記者黃國芳攝 107 年 8 月 27 日


行政院長賴清德（前左）27 日晚間再度到嘉義縣勘災，他穿著青蛙裝步行在水深及腰的掌潭村，牽起民眾的手，親自安撫憤慨不平的村民。中央社記者黃國芳攝 107 年 8 月 27 日

報導指出，跟在一旁的張花冠遭到民眾怒嗆：「淹水 5 天，都沒來掌潭村關心過」、「縣長妳不用來了！」讓場面十分尷尬。根據社區理事長林文達表示：「縣長張花冠從頭到尾都沒有到掌潭村關心我們，村民當然不歡迎她，現在已淹水 5 天了，我們也不需要她了！」

關鍵字賴清德張花冠掌潭村淹水災民
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