NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈救災優先　軍方取消軍人節慶祝活動影／馬國全運會宣傳片疑抄世大運遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
鉅亨網

傳蘋果將推3款iPhone 最大6.5吋 專家：吸

鉅亨網2018/08/28 08:16
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

《彭博》報導，雖然蘋果 (AAPL-US) 還沒有宣布新機發布日，但按慣例都將於 9 月初舉行產品發布會，這一回傳聞蘋果也將宣布 3 款新 iPhone，其中一款搭載 6.5 吋螢幕，將是蘋果史上最大尺寸 iPhone。

另外兩款分別搭載與 iPhone X 相同大小 5.8 吋螢幕，以及 6.1 吋螢幕。此傳聞與去年 12 月分析師臆測略吻合，因當時分析師也料定今年蘋果同樣推出 3 款新機。

傳聞蘋果將推三款尺寸的 iPhone
傳聞蘋果將推三款尺寸的 iPhone

所有 iPhone 都將使用 Face ID 解鎖開機，而非指紋辨識。

然而，今年是蘋果「S」年，也就是所有 iPhone 不會有特別突出的新設計，必須等明年才會是更新設計的主要年份。

根據報導，新款 iPad Pro 包含一款 11 吋機型和一款 12.9 吋機型也都將搭載 Face ID，預計今年秋季推出。

報導稱，蘋果將推出不同顏色的新款 iPhone，但沒有詳細說明哪些顏色或是否有別於現行已有的顏色。

新機傳聞顯示蘋果正調整其策略，有別於吸引更多新 iPhone 用戶，蘋果這一陣子的目標轉向穩定調漲均價，同時擴大主動裝置總數，以支撐配件和串流音樂、影視等數位服務的銷售。

Loup Ventures 管理合夥人、資深蘋果分析師 Gene Munster 表示，「iPhone 正踏入 0-5% 年率成長階段，今年秋季他們要做的事就是維持這樣的成長。」他補充，投資人真正在意的還是 iPhone，因為這是蘋果其他產品的港埠，例如 Apple Watch、AirPods 和 Apple Music 等。

蘋果發言人 Trudy Muller 拒絕回覆置評請求。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字headline
台灣主要報紙重要財經新聞 ...台股盤前—美股道瓊指數創7...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan