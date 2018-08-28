台灣主要報紙重要財經新聞 2018年8月28日

台股昨（27）日在外資大力買超台股 92 億元的帶動下，被動元件族群、華新集團股絕地大反攻，激勵台股大漲 92 點、以 10,902 點收市，一舉收復月、季、半年線三道重要反壓。

中國人民銀行重啟逆周期因子後的首個交易日，在岸人民幣兌美元，昨（27）日下午收盤大漲 618 個基點，收在人民幣 6.8171 元兌換 1 美元，為近一個月高點。

被動元件歷經近兩月修正打底，重獲多方資金進駐，華新科昨（27）日強攻漲停，表現最為強勢，國巨帶量反彈 8.09％，盤中一度站上 7 字頭，拿回股后寶座，資金回流台股，被動元件、矽晶圓、MOSFET 等漲價概念股加入主攻部隊，全面上演反彈行情。