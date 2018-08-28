恒耀:全球布局有必要 美國購地同步看併購

（中央社記者韋樞台北28日電）汽車扣件大廠恒耀目前已在台灣、大陸、德國設廠，恒耀透露，企業在全球各地布局是必要的，恒耀已在美國俄亥俄州購地與廠房，目前暫做倉儲用，目前同步評估併購標的。

恒耀在27日法說會中表示，美中貿易戰正談判中，大陸製造的汽車只會內銷，不會整車出口；若是歐洲車出口到美國，就算遭課關稅，也只有非常高端的車種才受影響，但恒耀觀察實際數字未感受到外界的風風雨雨，所以對未來審慎樂觀。

恒耀指出，恒耀在大陸蘇州和廈門廠所生產的汽車扣件主要供大陸車廠使用；併購進來的德國廠的扣件則供應德國大汽車集團；目前台灣生產的扣件供應美國市場。不過未來恒耀勢必要透過併購或購地和自建廠房發展美國市場。