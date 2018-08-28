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恒耀:全球布局有必要 美國購地同步看併購

中央社2018/08/28 08:22
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北28日電）汽車扣件大廠恒耀目前已在台灣、大陸、德國設廠，恒耀透露，企業在全球各地布局是必要的，恒耀已在美國俄亥俄州購地與廠房，目前暫做倉儲用，目前同步評估併購標的。

恒耀在27日法說會中表示，美中貿易戰正談判中，大陸製造的汽車只會內銷，不會整車出口；若是歐洲車出口到美國，就算遭課關稅，也只有非常高端的車種才受影響，但恒耀觀察實際數字未感受到外界的風風雨雨，所以對未來審慎樂觀。

恒耀指出，恒耀在大陸蘇州和廈門廠所生產的汽車扣件主要供大陸車廠使用；併購進來的德國廠的扣件則供應德國大汽車集團；目前台灣生產的扣件供應美國市場。不過未來恒耀勢必要透過併購或購地和自建廠房發展美國市場。

去年恒耀已在美國俄亥俄州預先買下土地，目前當做自家倉庫使用，主要是俄亥俄州和伊利諾州都有不少汽車廠，倉儲在此地有助快速運輸供貨，同時可伺機在北美建立生產基地，進可攻、退可守。

同時，恒耀還積極尋求併購美國相關廠商的機會。恒耀透露，在美國並不是沒有併購的標的和機會，但這半年內恒耀拒絕過5家併購案，主要是併購的價格和時間點暫不合宜。

不過，恒耀也在考慮在美國自行設廠的可能性，但昂貴的人工成本卻是不可忽略的一環，因此無人工廠也列入考量。（編輯：張均懋）1070828

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