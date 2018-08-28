台股盤前—美股道瓊指數創7個月新高 台股攻高量能是

台股昨 (27) 日強勢收復月線、季線與半年線，成功站上 10900 點整數關卡，外資期貨或同步看多，多單未平倉口數來到 3.7 萬口。美股道瓊指數雖然登上 2/1 以來新高，不過台股近日量能未能放大，月季線恐成為上檔壓力。

美國與墨西哥達成貿易協定，道瓊指數收高 259 點，是今年 2/1 以來，首度收盤站上 26000 點大關，標普與納斯達克指數均創新收盤高點。

被動元件華新科擬擴產 15-20%，將持續以 MLCC 搶市，主要還是因為 5G 應用刺激需求，而龍頭大股國巨重回高價股第 3 名寶座，雖然供需問題尚未解決，不過跌深反彈，將成為目前主要被動元件族群股價動能。