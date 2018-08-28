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中央社

美股狂飆激勵 台股上攻急需補量

中央社2018/08/28 08:28
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北28日電）美股演出狂飆走勢，科技股漲勢更為驚人，對站上10900點的台股而言，分析師認為，11000點之上賣壓加重，補量將是指數上攻的當務之急。

美國總統川普表示，美國與墨西哥已就修訂北美自由貿易協定(NAFTA)達成協議，與加拿大的談判也可望即將展開，激勵美股4大指數全面飆漲，道瓊工業指數上漲259.29點、漲幅1.01%、收在26049.64點，那斯達克指數上漲71.92點、漲幅0.91%、收在8017.90點，標準普爾500指數上漲22.05點、漲幅0.77%、收在2896.74點，費城半導體指數上漲21.57點、漲幅1.57%、收在1397.46點。

分析師表示，台股自10606點低點反彈以來，上漲近300點，不但成功守住年線，還攻克半年線、季線及月線的反壓，融資餘額也逐步減肥，籌碼面有沉澱跡象，不過量能卻有不足之虞，與前波指數同在10900點、日均量至少1200億元相比，目前日均量僅約1000億元，不易消化上檔賣壓。

分析師認為，在加權股價指數站上10900點之後，多頭若要走得穩，以中小型股為主的櫃買指數也要加緊跟上，近期櫃買指數瀕臨破底危機，最低點139.08點直逼今年2月低點136.88點，至今指數之上仍有月線、季線、半年線及年線的重重反壓，也需要帶量上攻，多頭才能算是警報解除。

倫敦股市因逢英國國定假日，休市1天，法蘭克福DAX 30指數大漲143.79點漲幅1.16%，以12538.31點作收，巴黎CAC 40指數攀升46.60點、漲幅0.86%，收5479.10點。（編輯：楊凱翔）1070828

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