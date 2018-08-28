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中央社

日計畫擴大引進外勞 境管局升格

中央社2018/08/28 08:24
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者楊明珠東京28日專電）日本政府計畫擴大引進外籍勞工，日本法務省大致上決定，明年4月起將把目前的入國管理局（入境管理局）升格為入國在留管理廳（入境居留管理廳）。

日本朝日新聞今天報導，法務省（相當於法務部）初步決定明年4月起將把目前的入國管理局升格為入國在留管理廳，計畫增加約320名入境審查官，形成一個逾5000人的組織。

法務省預定向今年秋天召開的臨時國會提交相關法案。此外，包括增加人員所需的經費在內，法務省在明年度預算的概算要求當中增列約30億日圓（約新台幣8億4000萬元）。

法務省相關人士表示，入國在留管理廳將設一名長官，其下是次長、2名審議官。

此外，法務省正研議是否設立出入國管理部（暫稱，出入境管理部）、在留管理支援部（暫稱），因為不僅是處理外籍人士入境的業務，也要負責與相關省廳（部會）及地方自治體協調有關接納外籍人士的環境整備問題。

隨著留學生、技能實習生的增加，截至2017年度底，旅居日本的外籍人士約256萬人，創下新高紀錄。因日本有很多的領域面臨人手嚴重不足，日本政府決定明年4月起新設引進外籍勞工的新的居留資格，預計居留在日本的外籍人士將大增。

日本首相安倍晉三今年7月已下令針對入國管理組織進行治本性的改造，法務省正研議組織改編事宜。（編輯：陳俊碩）1070828

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