日計畫擴大引進外勞 境管局升格

（中央社記者楊明珠東京28日專電）日本政府計畫擴大引進外籍勞工，日本法務省大致上決定，明年4月起將把目前的入國管理局（入境管理局）升格為入國在留管理廳（入境居留管理廳）。

日本朝日新聞今天報導，法務省（相當於法務部）初步決定明年4月起將把目前的入國管理局升格為入國在留管理廳，計畫增加約320名入境審查官，形成一個逾5000人的組織。

法務省預定向今年秋天召開的臨時國會提交相關法案。此外，包括增加人員所需的經費在內，法務省在明年度預算的概算要求當中增列約30億日圓（約新台幣8億4000萬元）。