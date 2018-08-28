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名家論壇》徐佳馨／少子高齡化的房產攻略

文／徐佳馨2018/08/28 09:01
▲有網友上 PTT 替朋友發問「存款 100 萬可以在北部哪裡買房？」引發熱議。（圖／NOWnews資料照）
▲有網友上 PTT 替朋友發問「存款 100 萬可以在北部哪裡買房？」引發熱議。（圖／NOWnews資料照）

最近不知為什麼，無論初見面或是老相識，除了問該不該買，最常問的是「少子化和高齡化下，台灣房地產到底有沒有希望？」看似討論台灣房地產未來發展，發問者真正想要問的問題其實是「台灣房價還會不會繼續漲？」

歷史經驗中，台灣不動產的幾波多頭皆受惠於經濟成長與人口紅利，但這波大多頭，在政府的土增稅減半，2000億優惠房貸、央行調降利率等幾波利多下，倏地翻升，走到強弩之末之際，還遇上兩岸和平紅利，又讓行情跑了一波，而今繁華落盡，加上世道不好，少子化與高齡化問題兵臨城下，無論誰當政，都沒能開出藥方，也無怪乎大家想要出手買房之前，都會尋思再三。

若從供給面來看，根據內政部統計，全台上半年住宅類建造執照核發數量達58,825戶，創下自2015年以來的同期新高，相較去年同期增加約54％，比近5年最低點2016年暴增6成。另外，同視為房市供給量指標的使用執照量，今年上半年已直逼4.6萬棟，相較去年成長19.7％，寫下10年來新高，供給量的領先與同期指標均締造出近年新紀錄。

以需求面觀察，主計總處最新(2016)的住宅自有率為85.4%，是2010年以來次高，姑且不論住宅自有率常被質疑計算基礎的問題，但如果按照學者推估，住宅自有率也有七成之譜，相較於日本與德國的四成，算是相當高了；如果從人口結構展望，在今年三月，台灣老年人口比率已經超過14%，正式進入世界衛生組織定義的高齡化社會標準；台灣出生率僅1.34%，也在世界各國敬陪末座，說來也是沒啥好指望。

很多人一定會問，那麼大量的供給和看起來青黃不接的需求，價格怎麼還有堅穩的理由？

唯一能夠解釋的，就是資金。

台灣儲蓄率一向偏高，在國內投資環境惡化下，國人更仰賴以儲蓄累積財富，也讓整個銀行體系存款充斥，滿手爛頭寸下，只有退而求其次的用於不動產放款，這也是銀行端面對台灣內部投資困境所不得不的作為，這一點從逾放比攀升，以及台灣的總授信占GDP比率過高等警訊，就可略知當局點滴在心頭。雖說金管會近期將針對房貸逾放比較高的幾家銀行進行壓力測試，若未通過將要求改善措施，但對於優質個人戶或法人戶來說，這些限制並非問題，換言之，在未來，縱然少子化與高齡化趨勢仍在，只要資金不死，資金流向那些產品、那些地區，這些得三千寵愛於一身的不動產，無論真有價還是假有價，稀哩呼嚕地也就飛上枝頭成了鳳凰。

飛上枝頭並非壞事，資金最終總該有個去處。壞的是，拿著那有限的真金白銀，隨波逐流地跟著大腕們追著這些真假鳳凰，若追逐到真鳳凰還是大幸，至少潮水退去還能留下些什麼；如果遇著假鳳凰，也就不能怪小白兔在這資本叢林中被吃得一乾二淨。 

少子化與高齡化下，不問那虛無飄渺移民法或是開放大陸購屋，在未來的房市大舞台上，漲跌依舊在，只是不再雨露均霑，資本的威力，將會是下一波主引擎，在利之所趨下，也是來去如風。

至於，追逐這些資金尾巴的投資人能否順心如意上車，又能否安全下車，市場風向真真假假，對於個人，在投資場上，看的卻是造化了。

「這世上並沒有多少湊巧之事，許多湊巧，事後清算，皆是人為。」

●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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關鍵字名家論壇房地產房價少子化高齡化
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