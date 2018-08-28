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癌症化療免疫力降　中醫輔佐治療減輕副作用

記者林雁茹／台北報導2018/08/28 09:39
▲中醫師陳瑞聲表示，其實化療副作用，最令人擔心的是在殺死癌細胞的同時，也會攻擊正常細胞，並傷害骨髓造血功能，造成骨髓抑制。（圖／ingimage）
▲中醫師陳瑞聲表示，其實化療副作用，最令人擔心的是在殺死癌細胞的同時，也會攻擊正常細胞，並傷害骨髓造血功能，造成骨髓抑制。（圖／ingimage）

陽明大學一項針對1,141位癌友及親屬調查顯示，有高達92.4%對接受癌症治療感到遲疑、害怕或抗拒。最多人知道的副作用為「噁心嘔吐」有86.97%、「食慾不振」有84.13%、「脫髮」則有81.38%。現代癌症治療以西醫化療為主，但化療後副作用強烈，帶給患者身體諸多不適，雖然現今副作用比以往輕微，但還是有許多病患因害怕副作用而抗拒或中斷治療，導致病情惡化。

中醫師陳瑞聲表示，其實化療副作用，最令人擔心的是在殺死癌細胞的同時，也會攻擊正常細胞，並傷害骨髓造血功能，造成骨髓抑制。所謂骨髓抑制是指骨髓黏膜受傷或骨髓製造免疫功能的細胞受損，抽血檢查發現，白血球、血紅素、血小板不足，患者常伴隨癌因性疲憊症，而大多數癌症患者及家屬並不知道，骨髓抑制嚴重者，容易產生癌熱、敗血症危及生命。

陳瑞聲說明，當人體的骨髓功能遭受破壞時，白血球、血紅素、血小板都會降低，白血球是防禦身體的警察，消滅入侵的細菌跟病毒；紅血球是人體的血液，不足時全身五臟六腑器官得不到充足供應，就會感到疲勞、肌肉軟弱無力；血小板不足時，即使是微小傷口也無法止血。雖然目前西醫可以單項提升，如白血球不足可打生長激素，血紅素及血小板不足可以輸血補充，但由於沒有針對修復骨髓造血細胞功能，所以補充後很快就消耗完。

如要減輕化療副作用，建議配合中醫護髓解毒湯，在每次化療後半衰期服用，保護骨髓造血功能，減少化療藥物傷害骨髓黏膜，才能得到抗癌的最佳成效。漢方護髓解毒湯可快速修復骨髓黏膜，在免疫功能下降時，迅速恢復自行製造免疫功能，抽血檢查時，白血球、血紅素、血小板3項指數同時提升，表示骨髓造血細胞，修復好了。護髓解毒湯與化療藥物不會產生衝突，也更能幫助化療更能殺死癌細胞，當造血功能自己正常運作時就能減輕大約80%副作用，包括癌因性疲憊症，可讓癌友體力、精神和身體承受痛苦得到正面的改善。

中醫輔佐治療已被證實有助減輕西醫癌症化療的副作用與痛苦，有助穩定病情，維持生活品質。中西醫治療雙管齊下，讓癌症病情獲得控制的同時也提升免疫功能正常運作，降低疲勞倦怠感，也大大提升化療效果。如能從開始接受化療時就配合中醫調理，幫助完成整個化療療程不會延遲，降低癌症致命的威脅，若等到非常嚴重時，才找中醫調理，提升免疫功能的機率就降低很多。另外，癌症患者飲食上更應盡量少吃成分含有生長調節劑、化學添加物食品以及使用農藥的食材。

【本文經《健康傳媒》授權刊登，原文於此

關鍵字癌症骨髓抑制癌因性疲憊症中醫陳瑞聲醫師
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