盼與東協建立自貿 加貿易部長將赴星泰

卡爾28日至30日將前往泰國和新加坡，盼能促進雙邊貿易和投資，並推動東協自貿談判。3國預計很快就會批准跨太平洋夥伴協定（TPP）。

卡爾發表上述言論前，美國和墨西哥就新版北美自由貿易協定（NAFTA）的雙邊談判獲得突破，加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）因此將縮短歐洲訪問行程，前往華府參與NAFTA三方會談。

卡爾在聲明中說：「深入東南亞地區將有助加拿大企業進入全球成長最快速的市場之一。」

加拿大與歐洲聯盟（EU）去年9月簽署暫時實施的自由貿易協定，當時NAFTA談判看似陷入瓶頸，美國也宣布退出TPP。

與東協簽署自貿協定，將使加拿大觸及這個地區的6億5000萬名消費者；東協成員國包括泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓、汶萊、越南、寮國、緬甸和柬埔寨。

渥太華當局也著眼與組成南美洲經濟集團「南方共同市場」（Mercosur）的阿根廷、巴西、巴拉圭和烏拉圭建立自由貿易，也有意與中國簽署貿易協定，假如進展順利，加拿大將成為第一個與北京當局簽署自貿協定的西方國家。（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070828