美股漲　台股開盤漲44.12點　聚焦新iPhone

由於美國總統川普表示，美國與墨西哥已就修訂北美自由貿易協定(NAFTA)達成協議，與加拿大的談判也可望即將展開，解決了困擾投資人許多的不確定性，激勵美股4大指數全面飆漲。

台股今（28）日開盤以10946.33點開出，漲44.12點，成交金額新台幣26.79億元，大盤持續昨日強勢表現，並在10980點徘徊。法人認為，主要是受到昨天美股再度演出狂飆秀，科技股漲勢更是驚人。

其中，道瓊工業指數上漲259.29點、漲幅1.01%、收在26049.64點；那斯達克指數上漲71.92點、漲幅0.91%、收8017.90點；標準普爾500指數上漲22.05點、漲幅0.77%、收2896.74點；費城半導體指數上漲21.57點、漲幅1.57%、收在1397.46點。其中，道瓊是從2月1日以來，首度收盤站上26000點，而S&P 500與那斯達克也創新收盤高點。

台股方面，昨因被動元件族群回神、大立光股價上揚等影響，已站穩月線、季線與年線。不過，國巨與奇力新盤中一度翻黑，華新科則在平盤游走。股王大立光則維持上漲格局，昨天收盤為4615元，今日早盤最高來到4720元。

今天市場另一個焦點則是在蘋概股身上。由於人稱蘋果先生的則持續天風國際證券研究與策略部總監郭明錤，對眾所矚目的蘋果新iPhone問世發表看法，他預測，蘋果可能會在9月9日那周發表3款新iPhone，相關供應鏈可望受惠。

其他指標股部份，雖然蘋概股成為市場焦點，但鴻海股價表現平平，目前為81.2元。台積電則在245元，目前上漲5元，漲幅2.04%。