中選會先受理國民黨公投案 幸福盟抗議

國民黨力推「反空污」、「反深澳電廠」、「反核食」公投案第二階段連署已達法定門檻，昨天送件至中選會，但由於每一案數量近50萬份，中選會緊急加派人力，仍無法在短時間內完成，昨晚遲至7時許才處理完第一件「反空污」連署書。國民黨方面才正式收到中選會的簽收收據，共48萬8125件將送至戶政機關查對。

（中央社記者李淑華台北28日電）國民黨陣營一早抵中選會，由中選會代表收下第二案「反深澳電廠」公投連署書。下一代幸福聯盟協調今天送件，但擔心中選會承諾跳票，連署書遭拒收，一度要求面見中選會主委。

為緊盯作業程序，國民黨立法院黨團書記長曾銘宗上午7時30分抵達中選會放置連署書的一樓大廳，等待中選會人員到場受理。

中選會綜合規劃處長高美莉約於上午7時40分來到現場，代表收下第二案「反深澳電廠」公投書後，隨即由工作人員展開作業。

不過，高美莉表示，她只是先代為收下連署書，還沒有受理。

曾銘宗則表示，昨天第一件「反空污」部分，已經作業完成，今天將處理第二件「反深澳電廠」部分，第二件做完後，第三件則是有關「反核食」部分，國民黨強烈希望第二、第三件今天能夠作業完成。

然而，就在中選會人員處理國民黨所提公投案的同時，與中選會協調今天上午送件的下一代幸福聯盟人員也陸續抵達中選會。

下一代幸福聯盟提出「愛家公投」三案，但今天只送出一案，是由游信義所提的「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？」公投案。

游信義一早也抵達中選會，中選會人員現場協調，一度聽到中選會今天因要先依序處理「反深澳電廠」、「反核食」公投案時，當場抗議，「這樣的作法，違背當初的協議，我們要求與主委見面」。

最後雙方協調，中選會挪出一樓外面的公共空間，供下一代幸福聯盟放置連署書。但是後續如何處理，仍待協商。

下一代幸福聯盟預計上午10時召開「愛家公投連署書送件記者會」。（編輯：張均懋）1070828