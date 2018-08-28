國巨收復700元大關 上演股后爭奪戰

（中央社記者鍾榮峰台北28日電）被動元件大廠國巨）今天早盤收復700元大關，上演股后寶座爭奪戰。法人預估，晶片電阻和MLCC持續供不應求，MLCC預期有另一波漲價潮。

國巨今天早盤走勢堅挺，一度重新站上700元大關，最高來到709元，漲2%，之後力守700元，漲0.7%，與信驊爭奪股后寶座。

積層陶瓷電容（MLCC）市況備受關注。歐系外資法人報告日前預期，到2019年底之前，MLCC供需狀況仍無法平衡，目前MLCC供應仍持續緊俏。

報告預期今年下半年MLCC價格可能有另一波漲價潮，到2019年MLCC價格仍有上漲趨勢。