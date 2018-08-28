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中央社

國巨收復700元大關 上演股后爭奪戰

中央社2018/08/28 09:40
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）被動元件大廠國巨）今天早盤收復700元大關，上演股后寶座爭奪戰。法人預估，晶片電阻和MLCC持續供不應求，MLCC預期有另一波漲價潮。

國巨今天早盤走勢堅挺，一度重新站上700元大關，最高來到709元，漲2%，之後力守700元，漲0.7%，與信驊爭奪股后寶座。

積層陶瓷電容（MLCC）市況備受關注。歐系外資法人報告日前預期，到2019年底之前，MLCC供需狀況仍無法平衡，目前MLCC供應仍持續緊俏。

報告預期今年下半年MLCC價格可能有另一波漲價潮，到2019年MLCC價格仍有上漲趨勢。

本土法人日前指出，MLCC設備端交期仍有14個月到18個月，在日廠持續擴充高階製程情況下，預期其他區域MLCC供應商取得設備仍有相當難度，預期產能大幅開出可能性低，看好MLCC產業今年下半年到明年價格仍有上漲空間。

國巨先前在法說會上表示，晶片電阻和MLCC持續供不應求，未來供不應求狀況將更明顯。被動元件基本面仍非常健康，但供給和需求仍無法平衡。

在產能擴充部分，法人指出，國巨未來2年將擴充MLCC產能，預估年產能擴充幅度約15%，明年可增加900億顆MLCC產量。晶片電阻今年9月月產能可到1200億顆水準。

從市占率觀察，外資法人預期，國巨到2020年MLCC的市占率可達到20%，預估到明年底晶片電阻市占率可到40%。國巨是全球第一大晶片電阻供應商，也是全球第3大MLCC供應商。（編輯：李信寬）1070828

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