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〈人行逆週期因子〉券商：人行重啟逆週期因子利多股市

鉅亨網2018/08/28 09:45
鉅亨網 / NOWnews
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券商表示，大陸重啟「逆週期因子」利多股市，恒指短線有機會見底，於 26800 點水準有強力支撐，惟後市仍需關注人民幣中間價走勢及貿易戰發展。

大陸重啟「逆週期因子」，人民幣匯價回穩，刺激恒指於期指結算前夕急彈，夜期更趁著美墨就貿易分歧達成共識，一度狂飆，截至今 (28) 晨零時，港股夜期漲 200 點，報 28452 點；整體 ADR 相當於大盤上漲 136 點

不過，漲市下北水不算活躍，港股通昨 (27) 日僅獲得港幣 2.6 億元資金淨流入，連帶主機板成交額亦未能突破港幣千億元，昨只得港幣 956.9 億元。

星展 (香港) 研究部董事兼中國及香港市場策略師李聲揚表示，人民幣走勢對港股影響甚大，而大陸重推「逆週期因子」，反映當局有意穩定匯率，同時在貿易戰中向美方釋出善意，相信人民幣及港股短線應已見底

但他提醒，單憑重推「逆週期因子」難以斷定港股將轉勢，建議投資者留意以下因素有否配合：1) 人民幣每日中間價，若其持續上升，將預示大陸欲使人民幣升值，屆時勢利多大市。2) 貿易戰局勢有否趨明朗。李聲揚補充，隨著人民幣回穩，投資者短期可關注部分早前因人民幣弱勢而急跌的股份，例如內房，造紙等。

花旗亦發表報告，指人民幣弱勢導致部分在港上市的中資股獲利下跌，從 6 月中起，國指跌約 10%，當中約 4 至 5 成跌幅料受匯率變動拖累。

該行相信，大陸重推「逆週期因子」可支援人民幣走向，並利多中國股票，當中交通，公用，資源，以及內房等對人民幣匯率較敏感的板塊，相對受惠，同時出口股如科技硬體，紡織等則受累。

高盛中國經濟研究董事總經理鄧敏強及其團隊在報告中指出，大陸承認重推「逆週期因子」，將反映有關當局往後或更積極指導匯率走向，更指若市場未有太注意到官方匯率指引，當局或推出後續政策以加強對市場的指導。

交銀國際董事總經理兼研究部主管洪灝指出，人行重啟「逆週期因子」後，意味人幣中間價大部分因素由人行決定，目前投資者很難再做空人民幣，料人幣短期將穩定在 6.8 水平，直至 11 月中美再重新談判。

洪灝指出，中港股市經歷近期超賣，料有技術性反彈，但難以預測反彈的持續性和力度，貿易戰未來續成為左右市場的關鍵因素。

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