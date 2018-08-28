廣編／玩美西更快更便利！華航直飛安大略　好禮三重送

而為了慶祝加州安大略航線開航，華航也祭出三大好禮：好禮第一重自即日起至2018/9/15期間，於華航官網購買安大略商務艙或豪華經濟艙來回機票，並於官網網站上完成活動登錄，即可獲贈台北-安大略航段加倍華夏會員雙倍哩程，哩程累積更快速，所累積的哩程可升等座艙，讓飛行旅程更舒適，另外還可兌換華航貴賓室，等待登機2小時不無聊。好禮第二重，購買安大略來回機票之金卡、翡翠卡、晶鑽卡華夏會員，就送機上WIFI 24小時，輕鬆體驗空中上網樂趣。第三重經濟艙再享TWD19,999元起(含稅)。

繼台北—洛杉磯航線後，中華航空從今年3月25日起，再開闢台北直飛加州安大略機場的服務，由於前往加州的旅客大多從洛杉磯機場入境，透過安大略機場進入美國的旅客相對較少，等待通關時間反而可以縮短，成為加州洛杉磯東側華人區的一條捷徑的選擇，不管是探親訪友、旅遊觀光都非常便利。

鄰近安大略周邊景點不少，其中距離安大略機場約1小時車程的大熊湖(Big Bear Lake)，是加州當地人的度假天堂，夏天可避暑，冬天可滑雪，還可進行登山健行活動。大熊湖本身並非自然形成的湖泊，乃是由1884年時建造水壩所形成的水庫，遊覽大熊湖最輕鬆的方式便是乘坐遊船進行環湖之旅，或是沿著湖邊散步，還有環湖車道可騎著自行車賞景吹風，湖畔也有BBQ或是野餐的地方，可盡情享受輕鬆的午后時光。

而喜歡逛街血拼的人，一定不能錯過距離洛杉磯市中心僅約50公里的「安大略購物中心(Ontario Mills)」，這是大洛杉磯地區最受歡迎的購物中心之一，共有超過200間商店和8間百貨公司，再加上小吃街、電玩店和電影院，食衣育樂全包，逛一天也是逛不完。為了迎接越來越多亞洲客湧入，購物中心也增加了許多亞洲人最愛的名牌店，如：Coach、Michael Kors、Swarovski等，另外日本品牌Uniqlo也在這裡設立大型店面。由於這個大型暢貨中心，距離加州安大略機場很近，許多人甚至一下飛機就開始血拼，買到最後一刻才上飛機，成為國人到南加州血拼的新選擇。

而從安大略機場，前往美國內華達州最大城市、世界知名賭城—拉斯維加斯（Las Vegas）；全世界第一座迪士尼樂園所在地—加州迪士尼樂園度假區（Disneyland Resort）；以及加州第二大城—聖地牙哥（San Diego）…等知名景點也非常便利。