美網新球場轉播角度太高 被酸攝影機架在月球

（中央社記者尹俊傑紐約27日專電）美網今天點燃戰火，耗費鉅資翻新的阿姆斯壯球場亮相，卻被觀眾嫌轉播角度太高，球員變小不點，擊球高度也看不清楚。有球迷嘲諷，攝影機彷彿架在月球上。

美國網球公開賽曾因球場缺乏屋頂，2008年起連5年男子單打決賽因雨延賽。美網舉辦地金恩夫人國家網球中心2011年開始整建，耗資6億美元，園區內第2大的阿姆斯壯球場拆除重建，今年8月啟用，象徵整建大功告成。

可容納1.4萬人的阿姆斯壯球場整修後煥然一新，美網就此擁有兩座屋頂可開闔的球場，降低天候打亂賽程的風險。但美網開打後，觀眾馬上發現新球場一大問題。