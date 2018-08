鴻海加強美國布局 投資30億與威州大學合作研發

鴻海 (2317-TW) 布局美國再跨出一步,週一 (27 日) 與威斯康辛大學麥迪遜分校 (UW-Madison) 簽署協議,將投資 1 億美元 (約新台幣 30 億元) 給學校,其中包括在工學院成立新的跨學科研究中心,這也是這所學校歷史上最大筆,來自合作夥伴的研究資金投入。

這個富士康科學技術研究中心 (FIRST, Foxconn Institute for Research in Science and Technology) 將建於鴻海威州廠拉辛郡廠區附近,主要研究醫學、材料科學、電腦及數據驅動科學等領域。