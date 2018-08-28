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鴻海加強美國布局 投資30億與威州大學合作研發

鉅亨網2018/08/28 09:55
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鴻海 (2317-TW) 布局美國再跨出一步，週一 (27 日) 與威斯康辛大學麥迪遜分校 (UW-Madison) 簽署協議，將投資 1 億美元 (約新台幣 30 億元) 給學校，其中包括在工學院成立新的跨學科研究中心，這也是這所學校歷史上最大筆，來自合作夥伴的研究資金投入。

這個富士康科學技術研究中心 (FIRST, Foxconn Institute for Research in Science and Technology) 將建於鴻海威州廠拉辛郡廠區附近，主要研究醫學、材料科學、電腦及數據驅動科學等領域。

除了正在建設中的製造園區外，鴻海還在密爾瓦基市中心購買了一棟七層辦公大樓，作為地區總部，並表示將在此處及綠灣 (Green Bay) 和歐克萊爾 (Eau Claire) 開設「創新中心」。

郭台銘表示，他們將不僅在威州投資，還會做為社區的長期合作夥伴。富士康科學技術研究中心除了將提供資金，在核心領域的研究之外，也會結合發展鴻海的威州工廠的人工智慧、8K 面板與 5G 等主題。

鴻海與這所大學共同發布的聲明指出，合作關係也將集中在與健康相關領域的研究，如基因組學、免疫細胞研究、臨床數據完整性和癌症及相關疾病的處理和醫學成像。

鴻海集團近期積極在北美招募新人，擴大當地人才庫，包括研發人才在內，預定將招募最多 1.3 萬人。

UW-Madison 校長 Rebecca Blank 表示，校內研究所可能研究學術核心，而拉辛的校園會研究如何將這些研究應用並擴展至市場。

不過按照雙方的規劃，UW 還要再募另外 1 億美元，才能夠得到全額的資助。校方並未說明如果未募全資金，合作方式會有什麼改變。

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關鍵字afp鴻海headline
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