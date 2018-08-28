陳沂直播砲轟志願役　正妹女主播：無知糟糕又惡劣！

網紅陳沂日前在臉書上開直播，批評「大部分志願役都廢物」引發爭議，國防部更公開表示「嚴厲譴責」，還揚言將提告還軍人公道；對此，曾經擔任東森財經新聞台的「正妹主播」蔡尚樺則直言：「這世上沒有什麼比無知更可怕！」
東森財經新聞台前主播蔡尚樺，因為外型十分清新亮麗，入行後獲得「正妹主播」的封號，專業形象極受觀眾肯定，日前她則為了完成學業而暫別主播台。昨（28）日她在臉書雖然並未指名道姓，但轉貼了陳沂的直播影音連結，痛批：「這世上沒有什麼比無知更可怕！」
▲網紅陳沂日前在臉書開直播，痛批「大部分志願役都是廢物！」引發批評聲浪。（資料圖片／翻攝自陳沂臉書）
蔡尚樺在文中直言：「從沒實際深入了解一個行業，只以偏概全憑一己偏見去評斷他人真是糟糕又惡劣！」她表示自己因為工作關係，時常有機會接觸國軍，「認識不少軍人都有不錯的學歷涵養和嚴謹的工作態度，更能從容應付軍中那種外界難以感同身受的高壓高強度工作環境，相當令人佩服。」
蔡尚樺認為，人無貴賤，百工百業更無高低，每份工作都不容易。「所以當你用洋洋得意的嘴臉嘲笑他人職業並不會襯托自己有多高尚而是更顯淺薄。」
文末蔡尚樺更感嘆：「在網路自媒體蓬勃的世代，譁眾取寵或驚世駭俗的言論雖能搏取關注，但也很可能害人害己。特別是網紅備受大眾關注，影響力甚巨，更該肩負起社會責任！而非自詡直白為所欲為！」
▲蔡尚樺在臉書 PO 文，針對陳沂痛批國軍志願役的事件提出看法。（圖／翻攝自蔡尚樺臉書 , 2018.8.28）