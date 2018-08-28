陳沂直播砲轟志願役　正妹女主播：無知糟糕又惡劣！

網紅陳沂日前在臉書上開直播，批評「大部分志願役都廢物」引發爭議，國防部更公開表示「嚴厲譴責」，還揚言將提告還軍人公道；對此，曾經擔任東森財經新聞台的「正妹主播」蔡尚樺則直言：「這世上沒有什麼比無知更可怕！」

東森財經新聞台前主播蔡尚樺，因為外型十分清新亮麗，入行後獲得「正妹主播」的封號，專業形象極受觀眾肯定，日前她則為了完成學業而暫別主播台。昨（28）日她在臉書雖然並未指名道姓，但轉貼了陳沂的直播影音連結，痛批：「這世上沒有什麼比無知更可怕！」



▲網紅陳沂日前在臉書開直播，痛批「大部分志願役都是廢物！」引發批評聲浪。（資料圖片／翻攝自陳沂臉書）