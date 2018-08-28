iPhone延長電池壽命 傳這技術浮出檯面

（中央社記者鍾榮峰台北28日電）蘋果傳深耕低功耗技術。研究機構預期，未來蘋果iPhone和Apple Watch可能採用LTPO顯示螢幕技術，可延長電池壽命。
市調研究機構IHS Markit預估，未來蘋果iPhone可能會採用低溫多晶氧化物（LTPO）TFT顯示螢幕，可以延長電池壽命。
此外，蘋果藉此可進一步參與可撓式有機發光二極體（OLED）零組件技術，並提升螢幕解析度，對於螢幕供應鏈與合作夥伴可更有效管理。
除了iPhone之外，研究預估，Apple Watch產品未來也可能採用LTPO技術。
蘋果積極布局降低功耗技術。日經亞洲評論（Nikkei Asian Review）先前引述產業人士報導，蘋果正在自力設計電源管理晶片（PMIC），電源管理晶片可控制iPhone的充電功能、電池管理與電源功耗。
韓國財經網站Business Korea日前引述智慧型手機產業人士消息報導，蘋果新款iPhone可能採用韓國LGDisplay研發的MLCD+顯示技術。
報導指出，MLCD+顯示技術相較於橫向電場效應（IPS）LCD顯示技術，可以更省電，螢幕顯示可以更明亮。
國外科技網站Appleinsider報導，MLCD+顯示技術可較IPS LCD技術節省約30%的功耗。（編輯：李信寬）1070828