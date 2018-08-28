NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈救災優先　軍方取消軍人節慶祝活動影／馬國全運會宣傳片疑抄世大運遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

iPhone延長電池壽命 傳這技術浮出檯面

中央社2018/08/28 09:27
中央社 科技 / NOWnews
中央社 科技 / NOWnews

（中央社記者鍾榮峰台北28日電）蘋果傳深耕低功耗技術。研究機構預期，未來蘋果iPhone和Apple Watch可能採用LTPO顯示螢幕技術，可延長電池壽命。

市調研究機構IHS Markit預估，未來蘋果iPhone可能會採用低溫多晶氧化物（LTPO）TFT顯示螢幕，可以延長電池壽命。

此外，蘋果藉此可進一步參與可撓式有機發光二極體（OLED）零組件技術，並提升螢幕解析度，對於螢幕供應鏈與合作夥伴可更有效管理。

除了iPhone之外，研究預估，Apple Watch產品未來也可能採用LTPO技術。

蘋果積極布局降低功耗技術。日經亞洲評論（Nikkei Asian Review）先前引述產業人士報導，蘋果正在自力設計電源管理晶片（PMIC），電源管理晶片可控制iPhone的充電功能、電池管理與電源功耗。

韓國財經網站Business Korea日前引述智慧型手機產業人士消息報導，蘋果新款iPhone可能採用韓國LGDisplay研發的MLCD+顯示技術。

報導指出，MLCD+顯示技術相較於橫向電場效應（IPS）LCD顯示技術，可以更省電，螢幕顯示可以更明亮。

國外科技網站Appleinsider報導，MLCD+顯示技術可較IPS LCD技術節省約30%的功耗。（編輯：李信寬）1070828

高屏有大豪雨 30日後降雨趨緩盼與東協建立自貿 加貿易部...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan