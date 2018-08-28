iPhone延長電池壽命 傳這技術浮出檯面

（中央社記者鍾榮峰台北28日電）蘋果傳深耕低功耗技術。研究機構預期，未來蘋果iPhone和Apple Watch可能採用LTPO顯示螢幕技術，可延長電池壽命。

市調研究機構IHS Markit預估，未來蘋果iPhone可能會採用低溫多晶氧化物（LTPO）TFT顯示螢幕，可以延長電池壽命。

此外，蘋果藉此可進一步參與可撓式有機發光二極體（OLED）零組件技術，並提升螢幕解析度，對於螢幕供應鏈與合作夥伴可更有效管理。

除了iPhone之外，研究預估，Apple Watch產品未來也可能採用LTPO技術。