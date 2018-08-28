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政治

南部淹大水全家去金門玩　藍委籲陳建仁知所進退

記者邱明玉 / 台北報導2018/08/28 10:28
▲823豪雨造成南台灣淹大水，傳出副總統陳建仁24日全家前往金門旅遊，陳建仁辦公室發表聲明向國人致歉。不過國民黨立院黨團28日舉行記者會，痛批陳建仁有失國格，除了道歉止血外，應知所進退。（圖／國民黨團提供 , 2018.8.28）
▲823豪雨造成南台灣淹大水，傳出副總統陳建仁24日全家前往金門旅遊，陳建仁辦公室發表聲明向國人致歉。不過國民黨立院黨團28日舉行記者會，痛批陳建仁有失國格，除了道歉止血外，應知所進退。（圖／國民黨團提供 , 2018.8.28）

823豪雨造成南台灣淹大水，當舉國忙救災之際，卻傳出副總統陳建仁24日全家前往金門旅遊，陳建仁辦公室昨晚發表聲明向國人致歉。不過國民黨立院黨團今（28）日舉行記者會，痛批陳建仁有失國格的醜陋行徑，誇張離譜、前所未見，已經不適合在副總統這個位子上，除了道歉止血外，應知所進退。

國民黨團書記長曾銘宗表示，南台灣淹大水災情慘重，民不聊生，陳建仁無視舉國投入救災行動，竟然還有心情在24日帶著全家人爽遊金門3天2夜；旅遊期間部分景點還與夫人一起戴口罩，遮遮掩掩深怕被人認出，甚至傳出要求在金酒公司與陶瓷廠的照片要一周後才可PO上網。這是國家副元首該有的心態與行徑嗎？簡直丟臉丟到全世界。

副書記長柯志恩批評，「陳建仁你以為你是明星藝人嗎？」中華民國副總統不是應該堂堂正正露面？如今卻心虛的帶個口罩走在旅遊路上，不但侮辱副總統尊榮的名器，更是有失國格，國人還需要這種副總統？

曾銘宗說，國民黨團除了強烈譴責陳建仁，也與大多數國人一樣，不接受陳建仁被踢爆後的止血性道歉。他也指出，823水災多日以來，從總統蔡英文總統、行政院長賴清德到內政部長徐國勇，傲慢式的勘災、救災言論與作為，再加上陳建仁的離譜，都已不是事後一句道歉可平民怨，該下台的就下台吧！

柯志恩指出，8年前的莫拉克風災，前行政院秘書長薛香川只不過陪岳父吃頓晚餐慶祝福父親節，就慘遭民進黨圍剿而下台；如今貴為副總統的陳建仁，趁全國忙著救災之際，不知苦民所苦，毫無懸念赴金門一玩就是3天，綠營怎麼都閉嘴？僅一句道歉就想了事。

柯志恩質疑，陳菊出任總統府祕書長後，本來應是隱身府內做好幕僚長工作，但卻一再代表總統在民間走動，蔡英文甚且不顧憲法體制，近日讓陳菊派駐南台災區，名為「安撫災民、掌握災情」，而這些本都是副總統可以為總統分憂解勞的任務。是否陳建仁感覺被「架空」，什麼事也沒得幹，乾脆去金門散心？

柯志恩說，既然花媽祕書長內外統包，幹得像是「地下副總統」，陳建仁又「出包」，乾脆就自動辭職算了，反正目前看來中華民國似乎沒差這個副總統。

關鍵字金門陳建仁曾銘宗柯志恩薛香川
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