亞馬遜後的生鮮產業面臨巨變 不確定性高

一些天然食品雜貨商表示,由於更好的服務和更多本地產品,他們在過去一年吸引了新客戶。與此同時,他們認為 Whole Foods 商店已經變得更加主流。

亞馬遜以 137 億美元併購天然食品商 Whole Foods 一年後,Sprouts Farmers Market (SFM-US)、NGVC、Thrive Market、和數百家其他健康生鮮食品商店的銷售額及銷量都有上漲。

去年亞馬遜 (AMZN-US) 併購了全食 Whole Foods 後,零售業及生鮮商開始擔心競爭白熱化。然而,Vitamin Cottage 旗下的健康生鮮商 Natural Grocers (NGVC-US) 銷量出現成長,股價一年來也上漲了約 200%,高層更計劃拓展其 147 間分店。

同店銷售額較一年前上漲 20% 以上的加州 Erewhon 執行長 Tony Antoci 表示,Whole Foods 將藍色標誌全部擺上後,影響了消費者觀感,使該超市不再是特製、健康專注的連鎖店。

特別生鮮商 Lucky's 也正與供應商簽訂更多協議,專門銷售其產品,提到一些食品供應商對 Whole Foods 集中採購和提高供應商費用表示不滿。供應 Whole Foods 多達 20 年的 Stewart Brothers 果汁企業近期也因失去了上架空間,改供應鏈至其他天然食品零售商。

在 Whole Foods,新氣象也改變了公司的氣氛。前 Whole Foods 員工 John-Paul Runyan 也提到,在亞馬遜併購後,工作壓力變得更大、公司安排裁員、也減少了特殊生鮮的種類。曾上榜財星 100 間最優良的企業多達 20 年的 Whole Foods 也於 2018 年落榜。

摩根士丹利股票研究分析師 Vincent Sinisi 表示,鑑於日益激烈的競爭,對食品零售業的底線不確定性一直保持謹慎態度。

Spins 研究公司的執行長 Tony Olson 表示,創新的健康食品商店將保持競爭力,但鑑於許多超市規模較小且成本上升,該行業將繼續面臨挑戰。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>